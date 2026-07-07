Hüzünlü vedaya rağmen… Dünya Kupası’nın ardından Mısır Milli Takımı’na coşkulu bir karşılama

Mısır milli takımı, 2026 Dünya Kupası’ndan dönüşünde, turnuvadan dramatik bir şekilde elenmesine rağmen coşkulu bir karşılama gördü.

Mısır Milli Takımı, Salı günü Atlanta Stadyumu’nda Arjantin’e 2-3 yenilerek, 2-0 önde olduğu halde 2026 Dünya Kupası’na çeyrek finalde veda etti.

Mısır Gençlik ve Spor Bakanı Johar Nabil, “El Nahar” kanalındaki “İşte 2026 Dünya Kupası” programına yaptığı açıklamada, “Mısır milli takımının karakteri, hiç beklemediğimiz şekilde büyük ölçüde değişti” dedi.

Bakan, sözlerine şöyle devam etti: “Bunun nedeni, sahada mücadele eden, vatanseverlik, coşku ve net bir hedefe sahip olan savaşçı oyuncular ve hem oyuncu seçimi, hem oyuncu değişikliği, hem de oyuncularla iletişim açısından son derece saygı ve profesyonellik düzeyinde bir teknik ve milli liderlikti.”

Son olarak şunları söyledi: “Kimsenin yönlendirmesiyle değil, tamamen vatanseverlik duygusundan kaynaklanan çok büyük bir halk coşkusu yaşanacak. ABD’deki Mısırlı topluluğun Mısır Milli Takımı için neler yaptığını gördük.”