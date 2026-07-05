Hüzünlü son… Neymar, Brezilya’nın yenilgisinin ardından milli takımdan emekli olduğunu açıkladı

Brezilya milli takımının 2026 Dünya Kupası'ndan elendiği gece, Neymar'ın kariyerindeki en zorlu gecelerden biri haline geldi; zira “Seleção” kaptanı hem turnuvaya hem de milli takıma veda etti.

Maçın bitiş düdüğünün ardından Brezilyalı yıldız gözyaşlarını tutamadı ve milli takımdaki geleceğine son vererek milli takımdan emekli olduğunu açıkladı. Böylece, uzun yıllar boyunca dünyanın en önemli turnuvalarında Brezilya forması giydiği serüveni sona erdi.

Neymar, Pazar akşamı 16 turunda Norveç milli takımına karşı aldığı sürpriz mağlubiyetin ardından Brezilya milli takımının 2026 Dünya Kupası'ndan elenmesinin ardından uluslararası futboldan emekli olduğunu açıkladı.

Maçın ardından Neymar şunları söyledi: “Denedim… Denedim. Burada, ‘MetLife’ Stadyumu’nda başladım ve burada kariyerimi sonlandırdım. Artık her şey bitti.”

Brezilya Milli Takımı'nın İtalyan teknik direktörü Carlo Ancelotti, Neymar'ı üç yıllık bir aradan sonra "Seleção" kadrosuna geri getirmiş ve ona en büyük hayali olan Brezilya'yı Dünya Kupası şampiyonluğuna taşımak için son bir şans vermişti.

Ancak bu rüya acı bir şekilde sona erdi. Norveçli Erling Haaland, maçın iki golünü atarak ülkesini Brezilya karşısında tarihi bir zafere taşıdı. Böylece Norveç, çeyrek finale yükselirken, beş Dünya Kupası şampiyonluğuyla turnuvanın en çok şampiyon olan takımı olan Brezilya'yı turnuvadan eledi.

Uluslararası kariyeri boyunca Brezilya milli takım formasıyla 129 maça çıkan Neymar, 2026 Dünya Kupası elemelerinde iki maçta forma giydi. Norveç karşılaşmasının son dakikalarında penaltıdan attığı son milli golü, turnuvadan elenmeyi önlemek için yeterli olmadı.

Maçın bitiş düdüğünün çalınmasının ardından Neymar, kariyerinde son kez Dünya Kupası şampiyonluğu hayalinin suya düşmesinin yarattığı hayal kırıklığının boyutunu yansıtan bir sahnede, şiddetli bir ağlama krizine girdi.

Bu olay, Brezilyalı oyuncunun Norveçli kaleci Orian Niland ile yaşadığı tartışmadan sadece birkaç dakika sonra meydana geldi. Neymar, penaltıyı gole çevirdikten sonra kalecinin önünde kışkırtıcı bir şekilde sevinç gösterisinde bulunmuştu; ancak Brezilya’nın turnuvadan elenmesinin açıklanması ve Neymar’ın milli kariyerine son verme kararıyla ortam bir anda tamamen değişti.