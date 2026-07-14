Hüzünlü bir değişiklik… Saliba, Dünya Kupası’ndaki Faslı yıldızın izinden gidiyor

Fransa milli takımının savunma oyuncusu William Saliba, İspanya maçında üzücü bir şekilde oyundan alınmasının ardından, Dünya Kupası’ndaki Faslı yıldızın izinden gitti.

İspanya milli takımı, bugün Salı günü, Amerika, Kanada ve Meksika'da düzenlenen 2026 Dünya Kupası'nın yarı finalinde Dallas Stadyumu'nda Fransa ile karşılaştı.

Maçın 30. dakikasında Saliba, kas sakatlığı nedeniyle maçı tamamlayamayınca ağlayarak Dallas Stadyumu'ndan ayrıldı.

İstatistik sitesi “Mstership”e göre, bu olay, Dünya Kupası yarı final maçları tarihinde sakatlık nedeniyle yapılan en hızlı ikinci oyuncu değişikliği oldu.

En hızlı oyuncu değişikliği ise Faslı Romain Saïss’a aitti; Saïss, Katar’da düzenlenen 2022 Dünya Kupası yarı finalinde yine Fransa milli takımıyla oynanan maçın sadece 20. dakikasında sakatlanmıştı.