Arjantin Milli Takımı Teknik Direktörü Lionel Scaloni, Dünya Kupası finalini ikinci yıldızını kazanan İspanya karşısında kaybetmesinin tam bir hafta ardından, dünya şampiyonluğu unvanını savunmayı başaramayan ekibinin ülkesinin taraftarlarına dokunaklı bir özür mesajı gönderdi.

Scaloni, resmi Instagram hesabından uzun bir açıklama paylaşarak sözlerini öncelikle Arjantinli taraftarlara yöneltti ve şunları söyledi: "Hüznün sevinçle, gözyaşlarının gülümsemeyle, acının huzurla, gerginliğin sükunetle iç içe geçtiği yoğun bir haftanın ardından, artık oturup birkaç kelime yazabilirim."

Arjantinli teknik direktör, sosyal medyayı sevmese de bunun duygularını taraftarlara ulaştırmanın en iyi yolu olabileceğini belirterek özür diledi ve şöyle konuştu: "Söyleyebileceğim tek şey, size bir kupa daha getirip, hayattaki tüm kötü şeyleri unutmanıza yardımcı olmak için, yalnızca birkaç günlüğüne de olsa size biraz mutluluk sunamadığım için üzgün olduğumdur."

Scaloni, taraftarları ekibin göstermeye çalıştığı değerleri hatırlamaya çağırdı ve oyuncularını, eşiyle konuşurken kullandığı ifadeyle "savaşçılar" olarak niteledi.

Sözlerine şöyle devam etti: "Çaba, arzu, irade, işler zorlaştığında bile pes etmeyi reddetmek, elinizde hiçbir şey kalmadığında bile yapabileceğinizin en iyisini ortaya koymak, bizi tanımayan insanların soğuk su kovalarına katlanmak, dengeyi korumak ve bacaklarınız artık aklınıza cevap vermediğinde ayakta kalma isteği... İşte gerçek kupa budur."

Teknik direktör, teknik ekibe, oyunculara ve Arjantin Futbol Federasyonu çalışanlarına derin şükranlarını dile getirdi; milli takımın kendini rahat hissetmesi için sessizce çalışanları övdü ve takımın gördüğü sevgi için taraftarların her birine teşekkür etti.

Scaloni, dokunaklı mesajını, Arjantin halkını ve milli takımını ayırt eden mücadeleci ruha ve vefaya açık bir gönderme yaparak, vurgu için iki kez tekrarladığı şu ifadeyle tamamladı: "Arjantinli bir dostu olan, bir hazineye sahiptir."