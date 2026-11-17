"Serie A şampiyonluğunu hedefleyebiliriz." Satın alma opsiyonu? "Bu benim hayalim. Kendimi burada daha uzun süre oynarken görüyorum." Nottingham Forest'tan satın alma opsiyonuyla kiralanan Milan'ın hücum kanat oyuncusu Omari Hutchinson'ın bugün yaptığı açıklamaların özeti bu.

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"Serie A şampiyonluğunu hedefleyebiliriz." Omari Hutchinson, Milan'ın hedeflerini gizlemiyor ve sezonun geri kalanına güvenle bakıyor. Milano'daki bir mağazada Milan taraftarlarıyla düzenlenen buluşmada konuşan ofansif orta saha oyuncusu, takımın şansı konusunda büyük iyimserlik gösterdi. Hutchinson'a göre kadro, en üst düzeyde rekabet etmek ve lig şampiyonluğu için mücadele etmek adına gereken niteliklere sahip.

Hutchinson, geliştirilmesi gereken bazı yönler olsa da teknik ekibin elindeki kadronun önemli hedeflere ulaşabilecek tüm özellikleri taşıdığını düşünüyor. "Oyuncularımız var, iyi bir kadromuz var. Bazı anlarda hâlâ birkaç lidere ihtiyaç duysak da tam olarak bunun üzerinde çalıştığımıza inanıyorum" dedi. Futbolcunun sözlerini Sportmediaset aktardı. Hutchinson böylece maçların belirleyici anlarında daha fazla karakter göstermenin ve giderek daha sağlam bir takım oluşturmanın gerekliliğine işaret etti.

Orta saha oyuncusu, takımın gelişim sürecinde teknik direktör ile yardımcılarının önemli katkısını da vurguladı. Milanello'da her gün yapılan çalışmalardan memnun olduğunu söyleyen Hutchinson, takımın taktik talimatları en iyi şekilde uygulamaya çalıştığını belirtti. "Bence teknik direktörler ve teknik ekip bize çok iyi yol gösteriyor. Oyun düzenimiz kusursuz işlemeye başladığında büyük işler başaracağız" diyerek Milan'ın projesine duyduğu güveni dile getirdi.

Yaz transfer döneminde Nottingham Forest'tan gelen Hutchinson, kişisel hedeflerinden ve Milan'daki kariyerini sürdürme isteğinden de söz etti. Başlıca hedefi, kulübü sezon sonunda satın alma opsiyonunu kullanmaya ikna ederek kiralık transferinin kalıcı bir transfere dönüşmesini sağlamak. Oyuncu bunu hem profesyonel geleceği hem de futboldaki gelişimi açısından özellikle önemli görüyor.

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"Bu benim hayalim. Kendimi burada daha uzun süre oynarken görüyorum" diyerek Milan'daki deneyimine duyduğu heyecanı gizlemedi. Hutchinson, sahadaki pozisyonuna ilişkin belirli bir tercihi olmadığını, ancak kendisine en uygun hissettiği rolün sağ kanat olduğunu anlattı. Farklı taktik ihtiyaçlara uyum sağlama isteğini de takımın hizmetine sunmak istiyor.

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2003 doğumlu oyuncu, teknik direktörün talimatlarını her zaman izlemek ve teknik özelliklerini en iyi şekilde kullanmak istediğini yineledi. "Şahsen her yerde oynamayı seviyorum ama tercihen sağ kanatta. Yine de teknik direktör beni nereye koyarsa koysun uyum sağlamaya, görevimi yapmaya ve taktik talimatlarını izleyerek en iyi performansımı göstermeye çalışıyorum. Topla neler yapabileceğimi biliyor. Bana sadece üretken olmamı ve elimden gelenin en iyisini yapmamı söylüyor." Bu sözler, Milan kadrosunda giderek daha önemli bir yer edinme isteğini ortaya koyuyor.

İtalya'daki ilk ayları onda olumlu izlenimler bıraktı, ancak Hutchinson performansını geliştirmek için çalışmayı sürdürmesi gerektiğinin farkında. "Teknik direktör memnun ama bence hâlâ yapılacak çok şey var. Yavaş yavaş kendime yer açıyorum… Bundan sonra kazanmaya devam etmeliyiz" dedi. Oyuncu, sahada daha fazla süre almak ve takım rotasyonunda giderek daha yararlı bir isim olmak için her fırsatı değerlendirmeye kararlı görünüyor.

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2003 doğumlu Omari Hutchinson, Jamaika vatandaşlığına da sahip İngiliz bir futbolcu; ofansif orta saha ve hücum hattında farklı rollerde oynayabiliyor. Milan'a gelmeden önce Chelsea, Ipswich Town ve Nottingham Forest'ta forma giyerek profesyonel futboldaki kariyerini adım adım geliştirdi. Bu kulüplerde toplam 137 maça çıkıp 16 gol attı; Jamaika Millî Takımı formasıyla da iki kez sahaya çıkma fırsatı buldu.

Hutchinson, bu sezon Milan formasıyla şu ana kadar yedisi ligde, dördü Avrupa Ligi'nde olmak üzere 11 resmî maça çıktı. Serie A'da iki kez ilk 11'de başladı ve Udinese karşısında gol de attı. İlk dönemdeki bilançosu böylece bir gol oldu; hem bireysel performansını geliştirmek hem de takımın oyun düzenine uyum sağlamak için önünde hâlâ fırsat var. Şimdiki hedefi daha istikrarlı biçimde forma giymek, Milan'ın başarılarına katkıda bulunmak ve gelecek sezonlarda da Milano'da kalmayı hak ettiğini göstermek.