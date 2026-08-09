Eski Faslı yıldız ve FIFA'nın Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölge Direktörü Hüseyin Harja, Portekiz futbolunun efsanesi Luis Figo'ya, ikincinin Uluslararası Futbol Federasyonu Başkanı Gianni Infantino'ya yönelttiği eleştiriler üzerine sert bir çıkış yaptı.

Figo, geçtiğimiz günlerde İngiliz"Daily Mail" gazetesinde yayımladığı uzun bir yazıda, İsviçreli yöneticinin liderliğindeki FIFA'yı çeteleri andıran davranışlarda bulunmakla suçlayarak Infantino'nun görevinden ayrılmasını talep etmişti.

Real Madrid ve Barcelona'nın eski yıldızına yanıt veren Harja, Fas merkezli "SOCCER212" platformuna yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Infantino'nun futbol efsaneleri için yaptığı onca şeyden sonra, Luis Figo'nun bu şekilde ortaya çıkmasını alçakça, gerçekten alçakça buluyorum! Üstelik ele aldığı konular da öyle."

Sözlerine şöyle devam etti: "Bencillik ya da para konusunda ahlak dersi verebilecek dünyadaki en son kişi odur! Çünkü Barcelona'yı bırakıp Real Madrid'e gittiğinde yaptıklarını hatırlarsak... Para, bencillik ve onur hakkında konuşmaya nasıl cüret eder?!"

Ve ekledi: "Sorunun özü, Infantino'nun politikasının Avrupa'yı derinden rahatsız etmesidir. Afrika futbolunun gelişimini ele alın: Artık çifte vatandaşlığa sahip oyunculara, kendi asıl ülkelerini temsil etmek için gerçek bir alternatif sunuyor. İşte Avrupa'nın kaldıramadığı şey bu. İspanyollar ya da Hollandalılar, yeteneklerin ellerinden kayıp Fas'a veya başka ülkelere gittiğini gördüklerinde kötü hissediyorlar."

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Ve devam etti: "İngiltere Premier Lig'i yabancı sermayeye (Amerikan, Suudi ya da Yunan) satılıyor, ama Amerikalı yatırımcılar uluslararası müsabakaların sermayesine girmeye çalıştığı anda feryat ediyorlar. Yabancı sermayenin kendi kulüplerini satın alması onlar için ahlaki bir sorun teşkil etmiyor, ama küresel pazardaki paylara el atınca, işte o zaman bu bir skandal oluyor. Artık kendi evlerinin önünü temizlemelerinin zamanı geldi."

"Infantino'nun alternatifi"

FIFA'nın Infantino'ya bir alternatif aradığından söz eden haberlerle ilgili olarak Harja şunları söyledi: "FIFA'yı eleştirenler ve onlarla iş birliği içindeki medya, genel sekreter ile başkan arasında iç bir savaş varmış izlenimi vermeye çalışıyor. Gerçekte başkan, tüm FIFA'nın koşulsuz desteğine sahip."

Ve ekledi: "Medya, gerilimleri körüklemek ve tartışma yaratmak için her fırsata atlıyor, ama en ufak bir gerilim dahi yok. Hepimiz, ister genel sekreter Mattias (Grafström) olsun ister icra kurulunun geri kalanı olsun, başkanımızın arkasında dayanışma içindeyiz ve öyle kalacağız."

Sözlerini şöyle noktaladı: "Dileğim, kendisine de saygı duyduğum Başkan Ceferin'in (UEFA Başkanı), anlaşmazlıklarını çözmek için Başkan Infantino ile aynı masaya oturmasıdır. Boykot seçeneği açıkça çözüm değil. İkisi de büyük liderler ve futbolun çıkarı için nasıl ortak bir zemin bulacaklarını bileceklerdir."



