Hüseyin Harca: Bencil Avrupa hakimiyetini kaybetmekten korkuyor, Infantino ise saldırıyı hak etmiyor

Eski Faslı millî oyuncu ve FIFA'nın Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölge Direktörü Hüseyin Harja, son dönemde maruz kaldığı eleştiriler ve baskılar karşısında uluslararası kuruluşun başkanı Gianni Infantino'yu güçlü bir şekilde savunarak ona tam desteğini dile getirdi.

Harja, Fas Kraliyet Futbol Federasyonu'nun başkanlığını üstlenme ihtimaline dair söylentiler hakkında Faslı "SOCCER212" platformuna yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Söyleyecek tek bir şeyim var: Bugün federasyonun gördüğü en iyi başkana sahibiz. Fevzi Lekjaa, kendisine büyük bir takdir ve derin bir saygı beslediğim bir kişi ve onunla çok iyi ilişkilerim var."

Şöyle devam etti: "Ona her türlü başarıyı diliyorum ve tüm kalbimle federasyonun başında kalmasını umuyorum. Kendisi çok saygı duyduğum ve her şeyden önce son derece yetkin bir kişi. Böyle bir işi başarabilecek bir başkan bulmak zor."

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2026 Dünya Kupası'nın ABD, Meksika ve Kanada'da düzenlenmesi hakkında Harja şöyle konuştu: "Tamamen açık olmak gerekirse, tıpkı daha önce Katar 2022'de olduğu gibi, sırf eleştirebilmek için turnuvayı eleştirmek üzere fırsat kollayan herkes tamamen yanıldı. Katılım ve taraftar coşkusuna gelince, bilet fiyatlarına veya ulaşım maliyetine yönelik sert eleştirilere rağmen, ister Kanada'da, ister Meksika'da, ister ABD'de olsun, stadyumlar tıka basa doluydu."

Sözlerine şunları ekledi: "Birçok kişi ABD'nin bir futbol ülkesi olmadığını ve FIFA'nın başarısızlığa doğru gittiğini söylüyordu. Sonunda bu turnuva, tıpkı iki yıl önce Katar'ın yaptığı gibi, tüm eleştirileri susturdu. Organizasyona, ev sahipliği yapan üç ülkeye ve FIFA'ya tebrikler. Sadece bir hata bekleyenlerin hoşuna gitmese de her şey başarılı oldu."

Infantino'ya saldırı

Son dönemde Infantino'ya yöneltilen eleştiriler hakkında Harja şunları söyledi: "Öncelikle işleri bağlamına oturtmak gerekir. Başkan her federasyona bir öneriyle geliyor. Projesini sunuyor ve her federasyonun evet ya da hayır deme hakkı var. Bize inandırmaya çalıştıklarının aksine, bu hiçbir şekilde bir zorunluluk değil. O öneriyor, onlar karar veriyor. Kesinlikle hiçbir sorun görmüyorum."

Devamında: "Ne yazık ki, onu eleştirenlerin hepsi bu bilgiye atlayarak projeye saldırmakta acele etti. Bunu son derece anormal buluyorum. İnsanlar federasyonlara yardım etmek için finansman bulmanın kolay olduğunu düşünüyor, ama yanılıyorlar. Başkan, sahip olduğu ağlar ve ilişkiler sayesinde, imzalama ya da imzalamama seçeneği olan federasyonlara sadece finansman getirmeye çalıştı."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Bugün söylemek istediğim şu ki, 2016'da seçilmesinden bu yana Başkan Infantino'nun ve FIFA'nın gerçekleştirdiği işi takdir etmek gerekiyor. Başkan futbolu küreselleştirmeye ve onu gerçekten evrensel kılmaya çalışıyor. İşte asıl sorunun özü de bu: Bu açılım, dünyanın belli bir kesimini, özellikle de Avrupa'yı rahatsız ediyor."

Devam etti: "Kendini organize etmekte güçlük çeken bu küçük ülkelerin, yarın futbol devleriyle rekabet edebilecek olması bazılarını rahatsız ediyor. İşte son Dünya Kupası'nda gördüğümüz şey tam da buydu: Daha mütevazı takımlar gelip büyük ülkelere karşı dengeleri altüst etti."

"Avrupa tehdit altında hissediyor"

Eski Faslı millî oyuncu şunları ekledi: "Asıl sorun, Avrupa'nın kendini tehdit altında hissetmesi. Futbolun diğer kıtalarda ilerlediğini görüyor. Bugün bir Faslı olarak bunu iyi görüyorum: Avrupa'da doğup yetişen çifte vatandaş gençler kendi ülkeleri olan Fas için oynamayı seçiyor. Bu da yalnızca kendi çıkarlarına bencilce bakan Avrupa'yı rahatsız ediyor."

Devamında: "Infantino'ya saldıran herkes esasen Avrupa'dan geliyor. Bu gelecek rekabetten korkuyorlar, hakimiyetlerinin çökmesinden korkuyorlar ve futbolun tek efendisi olarak kalmak istiyorlar. Ama hayır: Futbol herkesindir."

FIFA başkanıyla ilişkisi hakkında ise şöyle dedi: "Gianni Infantino'yu şahsen tanıma ve ona her gün eşlik etme fırsatı bulduğum için, onun gerçekte nasıl biri olduğunu görüyorum. Size şunu temin edebilirim ki, bütün bu haksız saldırıları kesinlikle hak etmiyor. Açıkçası, hakkında söylenen tüm kötülükleri hak etmiyor."

Infantino'nun spor danışmanı şöyle devam etti: "Avrupa liglerini, hatta kulüpler düzeyinde bile, kaç özel aktörün finanse ettiğini biliyor musunuz? Ve burada onlar için hiçbir skandal yok, kimse paranın nereden geldiğini sormuyor. Ama Infantino tüm dünyada futbolu finanse etmek için para getirmek istediği an, burada çığlık atıyorlar öyle mi? Bu tam bir ikiyüzlülük. Kendilerine izin verdikleri şeyi FIFA'ya yasaklamak istiyorlar. Sadece Avrupa, hakimiyetinin elinden kaçmasından korkuyor."



