Mısır Milli Takımı Teknik Direktörü Hossam Hassan, Fransız hakem François Litxer’e sert çıkarak Arjantin’e karşı alınan (3-2) mağlubiyetin sorumluluğunu ona yükledi ve 2026 Dünya Kupası boyunca gösterdikleri çaba için oyuncularına teşekkür etti.

Mısır Milli Takımı, Salı akşamı Atalanta Stadyumu'nda oynanan turnuvanın son 16 turu maçında, son şampiyon Arjantin'e karşı çılgın bir senaryo sonunda 3-2 yenilerek 2026 Dünya Kupası'na veda etti.

Firavunlar, 15. ve 67. dakikalarda Yaser İbrahim ve Mustafa Zico'nun golleriyle 2-0 öne geçti; 79. dakikada ise Cristian Romero Arjantin'in ilk golünü attı, ardından 84. dakikada Lionel Messi beraberlik golünü kaydetti.

90+2. dakikada Enzo Fernández, Tango'ya galibiyeti getiren golü attı ve Arjantin'i Dünya Kupası çeyrek finallerine taşıdı. Arjantin, bu Salı akşamı oynanacak İsviçre-Kolombiya maçının galibini bekleyecek.

Hossam Hassan, "beIN Sports" kanalına yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Bugün Arjantin karşısında daha iyiydik, ancak futbol adil bir oyun değil ve olanlar adil değildi; her ne kadar FIFA 'fair play' sloganını öne sürse de."

Hassan sözlerine şöyle devam etti: “Hakem bizim bir golümüzü iptal etti ve nedenini bilmiyoruz. Skor 3-1 olabilirdi, ancak Arjantin beraberlik golünü attı ve skor 2-2 oldu.”

Şöyle devam etti: “Bunun nedeni pazarlama kaygıları olabilir; Messi’nin elenmesini istemiyorlar, dünya şampiyonunun Dünya Kupası’nda kalmasını istiyorlar.”

Şöyle devam etti: “Oyunculara teşekkür ederim, kendilerinden isteneni yerine getirdiler; ancak çoğu zaman üzerine düşeni yapsan da, kaderini belirleyen başka faktörler de vardır.”

Şöyle devam etti: “Üzgünüm, en ileriye giderek taraftarları daha fazla mutlu etmeyi umuyordum, ancak tüm oyuncularla gurur duyuyorum; yüksek bir performans sergiledik ve Mısır, Arap ve Afrika futboluna onur kazandırdık.”

Şöyle belirtti: “Kaybetmeyi asla sevmem, ancak bu haksız bir mağlubiyet. Futbolda saha dışındaki, teknik unsurlarla ilgisi olmayan başka faktörler de var.”

Şöyle devam etti: “Dünya şampiyonuyla karşı karşıyaydık ve pazarlama açısından da bir destek vardı, ancak bizim kendi oyun tarzımız var ve Dünya Kupası yolculuğumuz boyunca karşılaştığımız tüm milli takımlara kendi oyun tarzımızı dayatmayı başardık.”

Ardından şunları ekledi: “Oyuncularımdan ve sergiledikleri performanstan memnunum, ancak sonucu etkileyen dış faktörler vardı. Evet, hatalarımız oldu, ama en önemlisi maçta hakkımızı alamadık.”

Mısır milli takımıyla ilgili gelecek dönemdeki hedefleri hakkında ise şunları söyledi: “Hedeflerim bitmiyor, Mısır futbolunun hedefleri de bitmeyecek; bu, Afrika ve Arap dünyası için çok önemli.”

Şöyle devam etti: “Bugün karşımızdaki isimlere fazla önem vermedik ve maç onlar için son derece zordu, ancak sonucun üzerinde etkisi olan başka faktörler de olduğunu vurgulamak isterim.”

Maç sonrası Mısırlı oyunculara verdiği mesaj sorulduğunda şöyle dedi: “Hepsine teşekkür ettim. Gösterilen çabadan son derece memnunum, özellikle de kadromuzun çoğunluğunun yerel ligden oluşması nedeniyle; oyuncuları Avrupa’da profesyonel olarak oynayan diğer milli takımların aksine.”

Sözlerini şöyle tamamladı: “Ancak adalet olmasını umuyoruz. Belçika ile oynadığımız ilk maçta haksızlığa uğradık ve bugün de ölümcül hatalarla haksızlığa uğradık. Ancak taraftarlarımıza şunu söylüyorum: Gurur duyun, hiçbir rakipten korkmayan bir milli takımınız var.”