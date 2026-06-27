Husam Hassan: Salah sakat... Avustralya maçında oyuncularımızın eksikliğinden endişe etmiyorum

Mısır Milli Takımı Teknik Direktörü Hossam Hassan, Dünya Kupası'nın 32'li turunda Avustralya karşısında "Firavunlar"ın kadro eksiklikleri konusunda endişeli olmadığını belirtti.

Hossam Hassan, "beIN Sports" kanalına verdiği televizyon röportajında şunları söyledi: "Mısır halkını, Arap dünyasını ve Afrika'yı tebrik ediyorum, çünkü Dünya Kupası'nda onları temsil ediyoruz. Ayrıca, dünyanın dört bir yanındaki Mısırlı taraftarlara ve maçı izlemek için gece uyanık kalmayı tercih eden Mısır'daki taraftarlara da tebriklerimi sunuyorum."

Hassan sözlerine şöyle devam etti: “Tur atladığımız için şükürler olsun; gol farkıyla grubun lideri olmaya çok yakındık.”

Şöyle devam etti: “Ahmed Fattouh’un sakatlığı nedeniyle bir oyuncumuzu kaybetmeseydik maçı iyi bir şekilde kontrol ediyorduk, ancak Mısır milli takımı olarak bir sonraki tura yükselerek taraftarlarımızı ve Arap dünyasını mutlu ederek bir başarıya imza attık.”

Sözlerine şöyle devam etti: “Maçta elimizden gelenin en iyisini yapacağız ve sakatlıklar ile Muhannad Laşin’in cezası olmasına rağmen bir sonraki maçta gerekli önlemleri alacağız… 6 oyuncumuzu kaybetsak bile, hazır durumda 26 kişilik bir kadromuz var.”

Ayrıca şunları ekledi: “Muayene yapılana kadar Salah’ın sakatlığının niteliğini bilmiyoruz, ancak bir rahatsızlık hissettiği için maç sırasında oyundan çıkmak istedi. Sakatlığının durumunu ve Ahmed Fattouh’un durumunu netleştireceğiz. Hamdi Fathi’nin bir sonraki maçta geri dönmesini umuyorum.”

Sözlerine şöyle devam etti: “Ancak her halükarda herkese şunu söylüyorum: Milli takımda benimle birlikte ‘canavarlar’ var ve beklentilerini boşa çıkarmayacağız. Eksikliklerden endişe duymuyorum ve herkesi iyimser olmaya davet ediyorum, çünkü korkmuyorum ve tüm Firavunlar oyuncularına güveniyorum.”

Son olarak şunları söyledi: “Oyuncu eksiklikleri yaşarken İspanya ve Suudi Arabistan ile karşılaştık; Dünya Kupası elemelerinde de sakatlıklarla boğuştuk. Ancak milli takımın durumu konusunda herkesi rahatlatmak isterim. Eğer eksikliklerden endişe duyuyorsam, Mısır’ın teknik direktörü olmamam gerekir.”

Mısır Milli Takımı, grup aşamasının üçüncü turunda İran ile 1-1 berabere kalarak 2026 Dünya Kupası'nda son 32 turuna yükselmeyi garantiledi.

Mısır, 5. dakikada Mahmoud Saber’in golüyle öne geçti. Mohamed Salah’ın şutu İran savunmasına çarptı ve kaleci topu uzaklaştırmak için çıktı; top Mahmoud Saber’in önüne geldi ve o da güçlü bir vuruşla topu İran kalecisinin bacaklarının arasından geçerek ağlara gönderdi.

9. dakikada ise Mısırlı savunma oyuncusu Muhammed Abdülmünem, bir pas sırasında hata yaparak İranlı forvet Mehdi Taremi’nin ayağına çarptı ve hakem Mısır aleyhine penaltı kararı verdi.

Mısır milli takımının kalecisi Mustafa Şubayr, Tarmi’nin şutunu ustaca kurtardı.

İran milli takımı, Milad Mohammadi’nin ceza sahası içinden attığı güçlü şutla beraberlik golünü buldu. Mustafa Şubayr bu şutu kurtardı ancak top sol tarafa sekti ve Ramin Rezaiyan topu ağlara gönderdi.