Mısır Milli Takımı Teknik Direktörü Hossam Hassan, Dünya Kupası son 16 turunda Arjantin ile oynanan ve “Firavunlar”ın 2-3’lük mağlubiyetin ardından turnuvadan elenmesiyle sonuçlanan maçın perde arkasını açıkladı; maç öncesinde oyuncuların rakip takımın yıldızlarının isimlerini düşünmemelerini sağlamak için kasıtlı olarak bu konuyu uzak tuttuğunu vurguladı.

Maçta, bazı tartışmalı kararların alınmasının ardından hakemlik konusunda geniş çaplı bir tartışma yaşandı. Bunların en önemlileri, Mısır Milli Takımı lehine verilen bir golün iptal edilmesi ve Arjantin'in üçüncü golünü atmadan önce Firavunlar lehine bir penaltı verilmemesiydi.

Messi'nin isminin anılmaması

Hossam Hassan televizyon açıklamalarında şunları söyledi: “Arjantin maçı öncesinde oyunculara Messi’nin adını söylemedim, onlara sadece 10 numara dedim, çünkü Messi kelimesi biraz korku yaratabilirdi, ancak onlara rakibin ismine veya forma rengine bakmamaları mesajını vermek istedim.”

Hassan sözlerine şöyle devam etti: “Oyuncuların belirli bir milli takımla karşı karşıya olduklarını unutmalarını ve sadece maça odaklanmalarını istedim. Ben karşımdaki takıma bakmam, ancak rakibi saygıyla karşılar ve iyice incelerim.”

Hossam Hassan: Mısır’ın Dünya Kupası’nda en uzağa kadar gideceğini bekliyordum

Mısır Milli Takımı teknik direktörü, “Firavunlar”ın turnuvada ileriye gidebileceğine inandığını vurguladı ve son dönemde takımla yaptığı çalışmaların kendisine güçlü sonuçlar elde etme konusunda güven verdiğini belirtti.

Hassan, “Dünya Kupası’nda en ileri aşamalara ulaşacağımızı öngörüyordum, çünkü takımla iyi çalışıyordum ve sahada net bir karakterimiz vardı” dedi.

Şöyle devam etti: “İki buçuk yıldır, herhangi bir rakip karşısında kendi kimliğimizi ve taktiğimizi ortaya koymak için çalışıyorum; tek bir oyuncuya bağlı kalmayıp, sahada birden fazla çözümümüz olmasını hedefliyorum.”

"Savunma için oynamadım"... Hossam Hassan, Arjantin maçı öncesindeki felsefesini açıkladı

Hossam Hassan, karşılaşmanın zorluğuna rağmen Mısır milli takımının Arjantin karşısında son dakikalarda tamamen savunmaya çekilmeme nedenini açıkladı ve felsefesinin her zaman galibiyeti aramaya dayandığını vurguladı.

Hassan şöyle konuştu: “Benim düşüncem galibiyettir ve kazanmak için sadece savunma için oynamam. Topu bıraktığım anda, pozisyon değişikliklerini düşünmeli, fırsatları değerlendirmeli ve gol atmalıyım.”

Ve ekledi: “İki gol önde olsam bile üçüncü golü atmayı düşünürüm. Her koşulda gol atmak için her zaman çözümler bulmak ve çaba göstermek istiyorum.”

Hakem eleştirileri milli takımı etkiledi

Mısır Milli Takımı Teknik Direktörü, bazı hakem kararlarının maç sırasında oyuncuların konsantrasyonunu etkilediğini belirtti, ancak takımın dünya şampiyonu karşısında sergilediği teknik performans ve karakterden memnun olduğunu vurguladı.

Şöyle konuştu: “İrademiz dışında gelişen olaylar oldu; hakem, teknik açıdan takımda bir miktar kargaşaya neden oldu. Uyarılar ve ters fauller nedeniyle gerginlik yaşandı ve bu da oyuncuları etkiledi.”

Hossam Hassan, konuşmasının sonunda Arjantin’e karşı elenmenin milli takımın turnuvadaki performansını gölgelemediğini vurguladı ve hedefin, rakiplerin isimlerinden korkmadan veya çekinmeden dünyanın en büyük takımlarıyla mücadele edebilecek bir takım oluşturmak olduğunu vurguladı.