Mısır Milli Takımı Teknik Direktörü Hossam Hassan, Arjantin ile oynanacak merakla beklenen maç öncesinde güçlü bir mesajla sözlerine başladı ve “Firavunlar”ın maça savunma yapmak ya da son şampiyonun ne yapacağını beklemek için çıkmayacağını, rakibin gücü ne olursa olsun ya da yıldız oyuncuları ne kadar değerli olursa olsun, sahada kendi karakterlerini ve oyun tarzlarını dayatmaya çalışacaklarını vurguladı, başta Lionel Messi olmak üzere.

Yarın Salı günü Atlanta Stadyumu, tarihte ilk kez ABD, Kanada ve Meksika’nın ortak ev sahipliğinde düzenlenen 2026 Dünya Kupası’nın son 16 turu kapsamında Mısır ve Arjantin milli takımları arasında oynanacak merakla beklenen maça ev sahipliği yapacak.

Husam Hassan, maçla ilgili basın toplantısında şunları söyledi: “İki maç arasındaki süre kısaydı ve hava koşulları da zordu, bu da antrenmanın iptal edilmesine neden oldu, ancak bu tür koşullarla nasıl başa çıkacağımızı çok iyi biliyoruz. Turnuva öncesinde oyuncuları baskıya dayanabilecek şekilde fiziksel olarak hazırlamaya özen gösterdik ve iyileşme programlarını da doğru şekilde uyguluyoruz.”

Hassan sözlerine şöyle devam etti: “Rakibimize tüm saygımızı sunuyoruz, çünkü büyük bir milli takım. Ancak odak noktamız kendimiz ve yaptığımız iş. Bugün Avustralya maçından sonra ilk antrenmanımızı yaptık ve takım olarak çalıştık. Maçın zorluğunun ve son 16 turundaki öneminin farkında olmama rağmen hazırlıklardan memnunum ve tüm oyuncular hazır.”

Mısır halkını ve Arap dünyasını mutlu etmek

Sözlerine şöyle devam etti: “Dünya Kupası’na tüm takımlarla karşılaşmaya hazır olarak geldik; Lionel Messi gibi bir efsaneye sahip Arjantin’i düşünün. Ancak rakibi olumsuz bir şekilde düşünmüyoruz, çünkü bu bizim yararımıza olmaz. Önemli olan, sahada kendi oyun tarzımızı dayatmak ve rakibin ismine aldırış etmeden kendi oyunumuzu oynamaktır. Brezilya ve İspanya ile oynadığımız hazırlık maçlarında bile rakibin ismine takılmadık, çünkü en büyük hedefimiz, temsil ettiğimiz Mısır halkını, Arap dünyasını ve Afrika’yı mutlu etmektir.”

Ve şöyle devam etti: “Dünya Kupası, oyuncular ya da teknik direktörler için sık sık tekrarlanan bir olay değildir. Bu, Mısırlı oyuncular için kendilerini kanıtlamak ve hak ettikleri yeri almak için harika bir fırsat, özellikle de bu seviyede birçok kez geç kalmış olsak da, şimdi bunu telafi etmeye çalışıyoruz.”

Ben genel hatları çiziyorum… Herkes kendi işini yapıyor

Mahmud Selim’in penaltı atışları öncesinde oyunculara Kylian Mbappé’ye ait özel videoları gösterdiği karesi hakkında ise şunları söyledi: “Bütünsel bir teknik kadromuz var ve herkes kendi rolünü yerine getiriyor. Ben genel hatları çiziyorum ve performans analistlerinden rakibe ait videolar hazırlamalarını istiyorum. Oyuncuların bunları izlemesi doğal bir şey; ister kalecilerin hareketlerini analiz etmek, ister çeşitli teknik yönleri incelemek için olsun. Herkes sistem içinde kendi işini yapıyor.”

Ve ekledi: “Oyuncu olarak çok şey başardım ve yaptıklarımdan memnunum, ancak bu yolculuğu teknik direktör olarak sürdürmek ve Mısır gibi büyük bir milli takımda oynarken hayalini kurduğum hedefleri gerçekleştirmek beni daha da mutlu ediyor. Bu, milli takımımız için doğal bir durumdur ve dünyaya büyük bir takım olduğumuzu kanıtlamak istiyoruz. Muhammed Salah ve Ömer Marmuş gibi yıldızlarımızın yanı sıra, önümüzdeki dönemde ortaya çıkacak birçok yetenek de var.”

Ayrıca şunları vurguladı: “Afrika Uluslar Kupası’nı, Dünya Kupası’nda en iyi seviyede performans gösterebilmek için bir hazırlık ve adaptasyon aşaması olarak gördüm. Bir teknik direktör olarak Dünya Kupası’na katılmanın, oyuncu olarak katılmaktan çok daha zor olduğunu vurgulamak isterim; çünkü teknik direktör tüm takımın sorumluluğunu üstlenir.”

Bu itirazın nedenini bilmiyorum!

Maç öncesinde Arjantin medyasının hakeme yönelik itirazlarına ilişkin olarak ise şunları söyledi: “Bu itirazın nedenini bilmiyorum. Daha önce Belçika karşısında iki penaltıdan mahrum kalmıştık ve itiraz etmemiştik; çünkü hakemliği de rakibi de saygıyla karşılıyoruz. Herhangi bir tarafın itiraz etme hakkı vardır, ancak bu bizi ilgilendiren bir konu değil.”

Ve şöyle devam etti: “Son üç günü iyileşmek için en iyi şekilde değerlendirdik. Kendi oyun tarzımız var ve rakibi iyi inceliyoruz, ancak hedefimiz sahada kendi karakterimizi ortaya koymak. Arjantin son şampiyon ve tüm saygıyı hak ediyor, ancak biz kendi oyunumuzu oynayacağız; rakip ne kadar güçlü olursa, o kadar çok çalışmak ve elimizden gelenin en iyisini yapmak istiyoruz.”

Bu alaycı bir soru

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Amerikalı forvet Fularin Balojun’un kırmızı kart cezasını kaldırmak için müdahale etmesi ve böylece oyuncunun 16 turunda Belçika karşısında forma giymesine izin vermesiyle ilgili tartışmalara değinen Hossam Hassan gülümsedi ve şöyle dedi: “Bu alaycı bir soru.”

Hassan sözlerine şöyle devam etti: “Ancak Uluslararası Futbol Federasyonu’nun (FIFA) sloganı ‘adil oyun’dur ve biz tüm kararlarına saygı duyuyoruz. Muhannad Laşin, bence haksız bir sarı kart nedeniyle cezalıydı ve Avustralya maçında forma giyemedi. Her ne kadar tüm oyuncuların önemini her zaman vurgulamasam da, onun yokluğunun etkisi açıkça hissedildi.”

Sözlerini şöyle tamamladı: “Sunduğumuz itirazın kabul edilmesini umuyordum ve her zaman iyi niyet varsayarım. Sahada üzerimize düşeni yapacağız, FIFA’nın kararlarına saygı duyuyoruz ve bunların adil ve herkesin yararına olmasını diliyorum.”