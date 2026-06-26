Husam Hasan: Mısır’ın İran karşısında aldığı mağlubiyetler… Salah’ın pozisyonunu tesadüfen değiştirmedik

Mısır Milli Takımı Teknik Direktörü Hossam Hassan, Dünya Kupası 7. Grubun üçüncü turunda İran ile oynanacak maç için Firavunlar’ın hazır olduğunu vurguladı ve Dünya Kupası kadrosunda yer alan tüm oyunculara büyük güven duyduğunu belirtti.

Hüseyin Hasan, İran maçı öncesindeki basın toplantısında şunları söyledi: “Grubun zorluğunun başından beri farkındayız ve her milli takım diğerini yenmek istiyor, ancak biz adım adım ilerliyoruz. İlk iki maçta büyük bir konsantrasyon gösterdik ve şimdi de Asya’nın güçlü takımlarından biri olan İran milli takımına odaklanıyoruz... Tüm rakiplerimize saygı duyuyoruz, yarınki maça iyi hazırlanıyoruz ve şansın bizim yanımızda olmasını diliyoruz."

Ayrıca şunları ekledi: “Hamdi Fathi ve Hossam Abdel Majeed’in sakatlıkları dışında herkes oynamaya hazır. Tüm oyunculara güveniyorum; 26 kişilik kadroyu seçtiğimde benim için hepsi as kadrodur, aradaki tek fark tecrübe düzeyleridir.”

Şöyle devam etti: “Hamza Abdülkerim kadrodaki en genç oyuncu ve sahaya çıktığında herkes onun hazır olduğunu gördü… Düşünülen tüm değişiklikleri ve sarı kart gören oyuncuları göz önünde bulunduruyorum.”

Şöyle devam etti: “Mısır Milli Takımı’na daha fazla saygı kazandırmak için iyi bir performans sergilemeye çalışıyoruz. Beni iyi tanıyanlar bilir ki ben sadece kazanmayı severim. Puan hesaplarına ya da bir sonraki rakibe bakmıyorum, sadece kazanmaya odaklanıyorum. Tüm milli takımlara saygı duyuyoruz çünkü Dünya Kupası’na gelen her takım güçlüdür ve futbol artık eskisi gibi değil.”

Şöyle devam etti: “Afrika’daki en küçük milli takımda bile 25 ya da 26 profesyonel oyuncu var; bu nedenle Dünya Kupası’nda zayıf bir milli takım yok. Hedefimiz bir sonraki tura yükselmek ve performansımızı daha da iyileştirmek.”

Şöyle devam etti: “Oyuncularımız profesyonel ve sıcak hava ya da yağmurlu hava gibi her türlü koşulla başa çıkabiliyorlar.”

Mısır-İran maçı sırasında yaşanan eşcinsellik kutlamalarıyla ilgili olarak Hüsam Hasan, “Milli takımımız açısından odak noktamız sadece futbol olacak; sahadayken zihnimiz sadece maçta olacak” dedi.

Şöyle devam etti: “İbrahim Hasan’dan başlayarak teknik, idari ve sağlık ekibinin tamamında disiplin ve istikrarlı bir düzen olduğu için milli takımda başarı ve gelişme için gerekli tüm unsurlar mevcut… Onların rolü, benim teknik direktör olarak rolüm kadar son derece önemli; sistemde düzen olmazsa başarısızlık kaçınılmazdır.”

Şöyle devam etti: “İbrahim Hasan ve ben şanslıyız çünkü kariyerimizin başından beri sürekli baskı altındayız ve Allah bize taraftarların sevgisini bahşetti, büyük bir konuma ulaştık. Ruh, başarının önemli unsurlarından biridir, ancak planlar ve düzen gibi sadece bir parçasıdır.”

Son olarak şunları söyledi: “Muhammed Salah çok zeki bir oyuncu ve milli takımda kiminle birlikte çalıştığını biliyor. Mısır’ın yararına olan karşılıklı bir fayda söz konusu. Ayrıca, Dünya Kupası’nda ona verdiğimiz rol, ona daha fazla özgürlük tanıyor ve bu tesadüf değildi. Biz bir takım olarak kolektif bir şekilde oynuyoruz.”