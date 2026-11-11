Bir basın raporu, Hossam Hassan liderliğindeki önceki teknik ekibin görevden alınmasının ardından, Barcelona forveti Hamza Abdülkerim'in Mısır Milli Takımı'ndaki durumu hakkında konuştu.

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Mısır Futbol Federasyonu geçen cumartesi akşamı, A Milli Takım teknik direktörü Hüsam Hasan'ın görevine son verdiğini ve Seramika Kleopatra'yı çalıştıran Ali Maher ile anlaşarak görevi yeni bir yerli teknik adama devrettiğini açıkladı.

"Mundo Deportivo" gazetesi, sezon başında Barcelona ile sınırlı süre forma giyen 18 yaşındaki forvet Hamza Abdülkerim'in mevcut milli ara döneminde Mısır Milli Takımı'yla kendini kanıtmak istediğini belirtti.

Genç oyuncu, Afrika Uluslar Kupası elemeleri kapsamındaki iki maç için Malavi karşılaşmalarına (13 ve 17 Kasım) davet edildi.

Son milli ara döneminde Hamza, Güney Sudan karşısında alınan 5-0'lık ezici galibiyette Mısır A Milli Takımı'yla ilk golünü kaydetti; ayrıca Angola (0-0) ve Güney Afrika (0-1) maçlarında da forma giydi. Ancak şimdi yeni bir durumla karşı karşıya, zira teknik direktör Hüsam Hasan kasım ayı milli maçları başlamadan önce görevinden alındı ve Ali Maher, Mısır'ın teknik direktörlük görevini üstlendi.

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Mısır'daki teknik direktör değişikliği, Hamza'yı en büyük destekçilerinden birinden mahrum bırakıyor; çünkü Hüsam Hasan, Hamza Barcelona'nın A takımında öne çıkmadan ve geçen yaz onu Dünya Kupası'na çağırmadan önce de ona güveniyordu. Ancak bu değişiklik, forvetin ülkesinin milli takımında önemli bir rol üstlenmesi için de bir kapı aralıyor.

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Hamza, Mısır Milli Takımı'na davet edilen tek net forvet konumunda. Yeni teknik direktör Ali Maher ise Kleopatra'yı çalıştırırken klasik bir forvetle oynamaya alışkındı; bu nedenle Barcelonalı oyuncu önemli bir rol oynayabilir.

Davet edilen diğer Mısırlı forvetler ise Muhammed Salah, Ömer Marmuş ve Mahmud Memduh; ancak hepsi de daha çok kanatlarda daha iyi performans sergilemeye meyilli.

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Mısır'da, ülkenin geleceğin büyük oyuncusu olarak gördükleri Hamza Abdülkerim'den büyük umutları var. Barcelona'da ise bu milli ara döneminde performansını yakından takip ederek potansiyelini analiz edecekler; böylece A takımda daha fazla fırsat elde edebilecek.

Mısır Milli Takımı'nın Malavi karşılaşmaları için açıklanan kadrosu şöyle:

Kaleciler: Muhammed Şennavi (Ahly), Mehdi Süleyman (Zamalek), Mustafa Şubeyr (Ahly), Muhammed Alaa (Seramika Kleopatra).

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Defans: Mahmud Hamdi "El-Vensh" (Zamalek), Hüsam Abdülmecid (Bulgar ekibi Ludogorets), Rami Rabia (BAE ekibi Al Ain), Muhammed Abdülmün'im (Fransız ekibi Nice), Mahmud Maraî (Pyramids), Muhammed Hani (Ahly), Kerim Hafız (Pyramids), Ahmed Fettuh (Zamalek), Tarık Alaa (ZED).

Orta saha: Mervan Atiya (Ahly), Mühenned Laşin (Pyramids), Mahmud Saber (Pyramids), Muhammed Şehata (Zamalek), Nasser Maher (Pyramids), İbrahim Adel (Danimarka ekibi Nordsjælland), Mahmud Hasan "Trezeguet" (Suudi ekibi Al-Riyadh), Ahmed Seyyid "Zizo" (Ahly), Heysem Hasan (İskoç ekibi Celtic).

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Hücum: Muhammed Salah (Türk ekibi Trabzonspor), Ömer Marmuş (İngiliz ekibi Tottenham), Hamza Abdülkerim (İspanyol ekibi Barcelona), Mahmud Memduh (Modern Sport).

Mısır Milli Takımı'nın kampı, 9 Kasım'da Milli Takımlar Merkezi'nde başladı. Mısır bu iki maçta ikinci grupteki liderliğini pekiştirmeyi ve kıta şampiyonasına katılmaya bir adım daha yaklaşmayı hedefliyor.