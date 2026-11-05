Mısır A Millî Takımı medya koordinatörü Muhammed Murad, bugün perşembe günü, Firavunlar'ın medya ekibinde geçirdiği 5 yılın ardından görevinden resmen istifa ettiğini açıkladı. Murad'ın bu görevi, Portekizli teknik direktör Carlos Queiroz döneminde başlayıp Hüsam Hasan ve kardeşi İbrahim önderliğindeki mevcut teknik ekibe kadar uzanıyordu.

Murad'ın istifası, Hüsam Hasan'ın Mısır Millî Takımı'ndaki geleceğini bir belirsizlik halinin sardığı bir dönemde geldi. Bunun arka planında ise son dönemde medyanın gündemine oturan, teknik direktör ile eski eşi Dan Adam arasındaki kişisel anlaşmazlıklar yer alıyor. Aynı zamanda basında çıkan haberler, Futbol Federasyonu'nun teknik ekibin başında bir değişiklik ihtimaline karşı alternatif seçenekleri değerlendirmeye başladığını aktarıyor. Ancak Hüsam Hasan'ın görevine devam edip etmeyeceği konusunda henüz resmî bir karar açıklanmadı.

Murad, sosyal medya platformu "Facebook" üzerindeki resmî sayfasından yayımladığı açıklamada, uzun bir düşünme sürecinin ardından ayrılma kararı aldığını duyurdu ve geçtiğimiz yıllar boyunca birçok önemli durakta tek başına çalışmasına rağmen millî takımın medya yönünü seçkin bir şekilde sunmak için elinden gelenin en iyisini yaptığını vurguladı.

Muhammed Murad şunları söyledi: "Uzun bir düşünme sürecinin ardından, Queiroz'dan başlayıp Kaptan Hüsam ve İbrahim Hasan ile geçen en iyi, en önemli ve en başarılı döneme kadar 5 yılın ardından Mısır A Millî Futbol Takımı koordinatörü görevinden ayrılmaya karar verdim. Güçlü bir millî takım kurmak istiyorlarsa, önümüzdeki dönemde yetkililerin onlara destek vermesini diliyorum."

Gelecek maçlar EGY Africa Cup of Nations Qualification 15:00 MWI

Şunları ekledi: "Millî takımın medya yönünü seçkin bir şekilde sunmak için elimden geldiğince uğraştım ve çaba gösterdim. Bu yıllar boyunca tek başıma çalıştım. Bunların en önemlileri Fas'taki Afrika Uluslar Kupası ile kariyerimin, millî takımın ve Mısırlıların yolculuğunun en önemli ve en iyi turnuvası olan Dünya Kupası'ydı. FIFA'dan turnuvanın medya çalışmasına dair bir takdir aldık ve bu konuda özel bir e-posta gönderildi. Üstelik ben tek başıma çalışırken, diğer tüm millî takımlarda en az 4 medya koordinatörü vardı."

Murad, bu görevde bulunmasına katkıda bulunan birçok yetkiliye teşekkür ederek sözlerine şöyle devam etti: "Mısır Millî Takımı'na ve ikizlere her türlü başarı ve destek diliyorum. Burada bulunmama vesile olan birçok kişiye teşekkür ediyorum; bunların arasında Ahmed Diyab, Cemal Allam, Muhammed Yahya Lütfi, Velid el-Attar, Ula eş-Şafii ve Abdülfettah Abdülmünim var. Yönetim kurulundaki saygıdeğer insanlara teşekkür ederim."

Mısır Millî Takımı'nın eski medya koordinatörü, Futbol Federasyonu'ndaki bir yetkiliye yönelttiği sert bir mesajla dikkat çekti ve açıklamasını şöyle noktaladı: "Son olarak federasyondaki o kenara itilmiş kişiye bir şey söyleyeceğim: Ben senin yüzünden mecburen kaldım ve kendi keyfimle gittim."