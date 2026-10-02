Mısır Milli Takımı'nın kaptanı Muhammed Salah'ın, teknik direktör Hüsam Hasan'ın kampa döneceğine dair açıklamalarına rağmen, Mısır'ın önümüzdeki pazar günü oynanması planlanan Güney Afrika ile hazırlık maçında forma giymeyeceği kesinleşti.

Kriz, Hasan'ın, Kahire Stadı'nda 2027 Afrika Uluslar Kupası elemelerinin ilk haftasında oynanan Angola maçının 60. dakikasında Salah'ı oyundan almasının ardından başladı.

Ertesi gün Salah, oyundan alınmasına öfkelendiğine dair haberlerin yanı sıra, Hüsam Hasan'ın sakat kaleci Muhammed eş-Şennavi hakkındaki açıklamalarının ardından kampta oluşan gerginlik ortasında kampı terk etme kararı aldı.

Ancak Mısır Futbol Federasyonu, Salah'ın elemelerin ikinci haftasındaki Güney Sudan maçında yer almamasının, "suni çim" zeminde oynamak istememesi nedeniyle takımın teknik heyetiyle mutabık kalınarak gerçekleştiğini açıkladı.

Hasan, Güney Sudan maçı öncesindeki basın toplantısında Salah'ın Güney Afrika maçını oynamak üzere milli takıma döneceğini söyledi.

Ancak Trabzonspor haberlerinde uzmanlaşmış 61 Saat sitesinin öne çıkardığına göre Salah, ailesiyle kısa bir tatil geçirdiği İngiltere'den ayrılarak takımının kampına katılmak üzere Türkiye'ye döndü. Bu da onun milli takımın Güney Afrika ile oynayacağı hazırlık maçında yer almayacağı anlamına geliyor.

Site, Salah'ın Türkiye Ligi maçlarının yeniden başlamasından önce yorgunluğunu önlemek amacıyla maçta yer almama konusunda teknik heyetle anlaştığına dikkat çekti. Trabzonspor, bu ayın 10 Ekim'inde Samsunspor ile karşılaşacak.

Hüsam Hasan'ın Güney Sudan maçı sonrası yaptığı açıklamalar da Salah'ın geri dönmemesinde rol oynamış olabilir; zira teknik direktör, oyuncunun davranışına öfkelendiğini ima etmişti.