Husam Hasan, dünyanın sessizliğini eleştiriyor: Bir köpeği öldüren cezalandırılır… Peki ya Filistin’de masum insanları öldürenler?

Mısır Milli Takımı Teknik Direktörü Hossam Hassan, 2026 Dünya Kupası’nın son 16 turunda Arjantin ile oynanacak maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında, Gazze Şeridi’ndeki Filistin halkını savunmak amacıyla güçlü bir insani mesaj verdi ve sivillerin maruz kaldığı durumun vicdan sahibi hiç kimsenin görmezden gelemeyeceği bir şey olduğunu vurguladı; ve bu insani trajediye yaklaşımdaki çifte standardı eleştirdi.

Yarın Salı günü, Atlanta Stadyumu, tarihte ilk kez ABD, Kanada ve Meksika’nın ortak ev sahipliğinde düzenlenen 2026 Dünya Kupası’nın son 16 turu kapsamında Mısır ve Arjantin milli takımları arasında oynanacak merakla beklenen maça ev sahipliği yapacak.

Hüseyin Hasan şunları söyledi: “Dünyada Filistin halkının çektiği acıyı hissetmeyen biri varsa, o kişi insan değildir. İster Avrupalı, ister Amerikalı, ister Arap ya da dünyanın herhangi bir yerinden olsun, her insan Filistin halkının başına gelenleri hissetmelidir.”

Hassan sözlerine şöyle devam etti: “Bir hayvana zarar verildiğinde hayvan hakları kuruluşları onu savunmak için harekete geçerken, biz evlerimizde oturup rahat bir ortamda yaşıyor, yiyip içiyor ve en iyi kıyafetleri giyiyoruz; oysa Filistin halkı açık havada yaşıyor. Onların acılarını hissetmeyen kimse insan değildir.”

Mısır Milli Takımı Teknik Direktörü sözlerine şöyle devam etti: “Bizim gibi insanları bu koşullarda yaşamaya terk etmeleri, tüm dünya için ve karar vericiler için bir utançtır. Gazze’ye yapılan tek bir bombardıman sonucunda binlerce kurban düşüyor, ancak Batı dünyasından bu trajedinin büyüklüğüne yakışır tavırları duymuyoruz.”

Sözlerini şöyle tamamladı: “Sokaktaki bir köpeğe zarar verildiğinde, ona kötülük yapanın yargılanmasını talep ediyorlar; peki ya her gün Gazze’de roketlerle masum insanları öldürenler ne olacak? Filistin halkı evsiz, barınaksız, susuz ve aç bir şekilde yaşıyor. Onlar için yaşam ve adalet talep ediyoruz; tıpkı FIFA’nın adaleti savunan sloganlar attığı gibi, biz de onların yaşam hakkını talep etmeliyiz.”