Mısır Milli Takımı Teknik Direktörü Hossam Hassan, 2026 Dünya Kupası'nda Arjantin ile oynadıkları maçtaki "hakem kararlarındaki adaletsizlik" nedeniyle büyük öfkesini dile getirerek, bu turnuvanın geri kalan hiçbir maçını izlemeyeceğini belirtti.

Mısır Milli Takımı, Arjantin karşısında 2-0 öne geçmesine rağmen, Salı akşamı oynanan son 16 turu maçında 2-3 mağlup olarak turnuvadan elendi.

Fransız hakem François Litxer, Mısır milli takımının bir golünü iptal edip, geçerliliği şüpheli bir başka golü de Tango lehine saymasıyla büyük tartışma yarattı.

Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında, Mısır milli takımının Filistin'e destek veren açıklamalarının ardından Arjantin karşısında cezalandırılıp cezalandırılmadığı sorulan Hasan, “Konuyu bu yöne çekmek istemiyorum” diye yanıt verdi.

“Dün (maç öncesi basın toplantısında) insani konulardan bahsettim; küçük çocuklar öldürülüyor, burada kimse bir şey hissetmiyor. Medyanın Filistin davasına destek vermesi gerekirdi” diye ekledi.

Teknik direktör sözlerine şöyle devam etti: “Gazze’de çocuklar Avrupa kulüplerinin ve milli takımlarının formalarını giyiyorlar. Sizi seviyorlar, ama siz onları hissetmiyorsunuz.”

Hakemin kendisine sarı kart gösterdiği sırada ne söylediğine ilişkin ayrıntılara değinen Hassan, “Ona, olanların adil olmadığını ve Arjantin’in bugün hak etmediği bir galibiyet elde ettiğini söyledim” dedi.

Hassan sözlerine şöyle devam etti: “Adalet olmadığı için bu Dünya Kupası’nda kalan hiçbir maçı izlememeye karar verdim; ülkeme döndüğümde hiçbir maçı izlemeyeceğim.”

Hassan, “Maçtan sonra oyunculara onlarla gurur duyduğumu ve takımın gelişeceğini söyledim. Onlardan daha fazlasını beklemiyordum. Adalet sağlanırsa her rakibe meydan okuyabiliriz” diye açıkladı.