Arjantin'in "Todo Noticias" kanalında yayınlanan bir program, 2026 Dünya Kupası şampiyonluğunu koruyamayan milli takımın başarısızlığının ardından "Arjantin karşıtlığı" yürütmekle suçladığı 10 uluslararası ismi içeren bir liste açıklayarak geniş çaplı bir tartışma başlattı.

Tırmanış, "Tango"nun Cezayir, Avusturya, Ürdün, Yeşil Burun, Mısır, İsviçre ve İngiltere karşısında zaferler kazandığı güçlü yürüyüşüne rağmen finalde uzatmalarda İspanya'ya 1-0 mağlup olmasının ardından geldi.

Listenin başında Hossam Hassan

Listenin başında, Mısır milli takımı teknik direktörü Hossam Hassan yer aldı. Firavunların son 16 turunda elenmesinin ardından uluslararası federasyonu Messi ve Arjantin lehine taraf tutmakla suçlayan Hassan, "beIN Sports"a şu açıklamayı yaptı: "En iyisi bizdik, ancak yaşananlar adil değil. Bir penaltı almamız gerekiyordu ve bir golümüz iptal edildi. Konu pazarlama için mi? Messi'nin devam etmesini mi istiyorlar?"

Morgan ve Jackson

Listede, Arjantinli oyuncuların davranışlarını "X" üzerinden hedef alan İngiliz medya mensubu Piers Morgan da yer aldı. Morgan, "Davranışları iğrençti, özellikle Paredes. Şiddet yanlısı bir grup ve futbol için bir yüz karası" dedi. Programın sunucusu Jonatan Viale ise buna şu sözlerle karşılık verdi: "Bu saçmalıkları söyleyen bir İngiliz gazeteciyi mi dinleyeceğiz?"

Liste ayrıca Arjantin'i "en ırkçı ülke" olarak nitelendiren Amerikalı oyuncu Samuel L. Jackson'ı ve Ronaldo'ya olan desteğiyle tanınan, İspanya'nın galibiyetini kışkırtıcı bir şekilde kutlayarak Arjantin taraftarlarıyla atışmalara giren içerik üreticisi "Speed"i de kapsadı.

Siyasi ve sanat dünyasından isimler

Liste, New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, İspanyol şarkıcı Rosalía ve Şilili oyuncu Pedro Pascal'ı da içerecek şekilde uzadı.

Rapor, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı; bir kısım bunu meşru bir savunma olarak değerlendirirken, bir kısım da eleştirileri Arjantin'e karşı organize bir komplo gibi göstermede aşırıya kaçıldığını düşündü.