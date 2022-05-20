Acun Ilıcalı, Hull City Başkan Yardımcısı Tan Kesler ile birlikte transfer süreci ve kulübün durumu hakkında basın toplantısı düzenledi.

İngiltere Championship ekibinin patronu, Süper Lig'den yapacağı ilk transferi resmen paylaştı.

Ilıcalı, Hatayspor formasını giyen Adama Traore için anlaşmanın neredeyse bittiğini vurguladı.

Ne söylendi?

Skorer'de yer alan habere göre; Hull City taraftar grubuyla ilgili de konuşan Acun Ilıcalı, taraftarları Kuzey tribününe çekmeye çalışıyor.

Acun Ilıcalı, gelecek sezondan itibaren 10 yaş ve altı çocuk taraftarların, bir yetişkin eşliğinde takımın maçlarına ücretsiz bir şekilde girebileceklerini belirtti.

Hatayspor formasını giyen Adama Traore’nin transferi hakkında da konuşan Ilıcalı, “Neredeyse bitti” ifadesini kullandı.

Ilıcalı ayrıca, 4 futbolcuyla daha transfer görüşmesi yaptıklarını aktardı.

Adama Traore’nin performansı

26 yaşında olan başarılı orta saha, 2020-2021 sezonunda Hatayspor formasını giydi.

Malili futbolcu, bu sezon toplamda 18 kez Hatayspor’da oynama şansını bulurken takımına 1 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.

Hull City'nin, bu sezon gösterdiği performansın bazı taraftarlar tarafından eleştirildiği ve bunun takım üzerindeki etkisinin nasıl olduğu sorusuna Tan Kesler cevap verdi:

“Kulüpte çok fazla zaman geçiriyorum ve bu konuda herhangi bir bilgi almadım.”

Honeyman ile uzun vadeli planlama

Hull City Başkan Yardımcısı Tan Kesler, George Honeyman'ın sözleşmesinde yer alan opsiyonu zorunlu olarak kullandıklarını da belirtti.

Oyuncuyla görüşmelerinin devam ettiğini belirten Tan Kesler, daha uzun bir anlaşma yapmak istediklerinin de altını çizdi.

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