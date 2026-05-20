Hull City, play-off finallerinin aniden iptal edilmesini istiyor ve Premier League'e doğrudan yükselmeye odaklanıyor

Çeşitli İngiliz basın kaynaklarına göre Hull City, play-off finalinin iptal edilmesini istiyor. “Spygate” skandalı nedeniyle takım, Premier League’e doğrudan yükselmeyi talep ediyor.

Hull City sahibi Acun Ilicali, Daily Mail'e verdiği demeçte, şu anda seçenekleri değerlendirdiklerini söyledi. "Normal şartlarda iki takım finale kalır ve bir tanesi diskalifiye olur," diye açıkladı.

"Avukatlarımız, Premier League'e doğrudan yükselmemiz gerektiği görüşündeler, ancak şu anda bunu araştırıyorlar," diye devam ediyor. "Henüz kesin bir şey söyleyemeyiz. Durum biraz karışık."

Southampton, play-off finalinde Hull City'nin rakibi olacaktı, ancak yarı finaldeki rakibi Middlesbrough'u casusluk yaptığı gerekçesiyle diskalifiye edildi.

Southampton suçlu olduğunu kabul etti, ancak itirazda bulunmaya karar verdi. Ancak bu itiraz Çarşamba akşamı kesin olarak reddedildi ve böylece kulübün sezonu sona erdi.

Böylece Middlesbrough, prensipte finalde Hull City'nin rakibi olacak, ancak Hull City kulübü bu durumdan çok rahatsız. Ilicali, “On gündür Southampton maçına hazırlanıyorduk” dedi.

"Tüm planlamamız, analizlerimiz ve çabalarımız onlara odaklanmıştı. Şimdi, finale sadece birkaç gün kala rakip değişti. Perşembe günü son ciddi antrenmanımız olacak. Tek bir antrenmanla yeni rakibe hazırlanacağız."

Finalin oynanıp oynanmayacağı ise henüz belirsiz. Hull City, Wembley'de final maçı oynamadan Premier League'e doğrudan yükselmeyi hedefliyor gibi görünüyor.