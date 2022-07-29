Üst üste yaptığı takviyelerle sezona iddialı girmeye hazırlanan Hull City'de transfer çalışmaları sürüyor.

Kulübü satın aldıktan sonra Premier Lig hedefiyle önemli hamleler yapan Acun Ilıcalı, yeni transferlerin imza töreninde konuştu.

Kadroya üç ekleme daha yapacaklarını belirten Ilıcalı, bunlardan birinin Türkiye'de forma giyen bir isim olduğunu açıkladı.

Hull City şu ana kadar Allahyar Sayyadmanesh, Doğukan Sinik, Ozan Tufan, Jean Michael Seri, Oscar Estupinan, Benjamin Tetteh, Tobias Figueireo ve Nathan Baxter'i kadrosuna kattı.

Acun Ilıcalı ne söyledi?

"Türk futbolunda önemli yetenekler var. Bu avantajı kullanmak istiyoruz. Türkiye Ligi iyi bir seviyede. Türkiye'deki yıldız oyuncular burada da yıldız olacak."

"Zamana ihtiyacımız var. Yeni transferlerimizin çoğu milli takımlarından geldi. Takım şu an hazır değil ama karamsar değiliz. Kalitemizi sahada göstereceğiz. Bundan eminim."

"Bu uzun bir yolculuk ve zamana ihtiyacımız var. 2-3 maç kaybetmeniz önemli değil. Bu uzun vadeli bir plan. Taraftarlarımızın gurur duyacağı bir takım olacak."

"Harika bir takım olacağımıza inanıyorum. Derin bir kadroya sahip olmak çok önemli. Derin kadroları olmadığı için sezonu iyi yerde bitiremeyen çok takım biliyorum. Bunu yapabilmek bizim için çok önemli."

Halil Dervişoğlu iddiası

Milliyet'ten Nevzat Dindar'ın haberine göre; Hull City ile el sıkışan Halil Dervişoğlu kulüpler arasındaki pazarlığın sonuçlanmasını bekliyor.

Bonservisi Brentford'un elinde olan 22 yaşındaki oyuncu bir buçuk sezondur kiralık olarak Galatasaray'da oynuyordu.

Sarı kırmızılı takımda 45 maçta sekiz gol atan Halil Dervişoğlu altyapısından yetiştiği Sparta Rotterdam'ın yanı sıra bir diğer Hollanda temsilcisi Twente'nin de formasını giymişti.