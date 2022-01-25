Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı'dan önemli hamle: Menajer Grant McCann'i görevden aldı

Kısa süre önce Championship takımlarından Hull City'yi satın alan Acun Ilıcalı, Premier Lig'e yükselecek bir takım oluşturmak için vakit kaybetmeden çalışmalara başladı.

Hull City ligdeki son iki maçında Blackburn ve Bournemouth'u yenerek çıkışa geçmişti. Ancak bu başarılı grafik menajer Grant McCann'in görevde kalmasına yetmedi. Championship'in 19. sırasındaki Hull City düşme hattının 10 puan üzerinde yer alıyor.

Şota iddiası

Çeşitli kaynaklarda yer alan haberlere göre; Acun Ilıcalı takımın başına Türk futbolseverlerin yakından tanıdığı Şota Arveladze'yi getirmek istiyor. Gürcü teknik adam ülkemizde Kayserispor, Kasımpaşa ve Trabzonspor'u çalıştırmıştı.

2017'de Özbekistan'ın Pakhtakor takımını çalıştırmaya başlayan Şota, Aralık 2020'de görevinden ayrıldı ve o tarihten bu yana herhangi bir takımla anlaşmadı.

Menajer Grant McCann'i görevden alan Acun Ilıcalı:



🗣 "İki iyi galibiyetten sonra zamanlamanın garip görünebileceğini anlıyorum. Hull City taraftarlarına şeffaf olmaya devam edeceğim." pic.twitter.com/e836yU9teo — GOAL Türkiye (@GoalTurkiye) January 25, 2022

Acun Ilıcalı ne söyledi?

"Grant özellikle kulübün el değiştirme sürecinde, zor şartlar altında harika iş çıkardı. Ona gönülden teşekkürlerimi sunuyorum."

"Bu tip kararları almak hiçbir zaman kolay değil. Süreç boyunca Grant profesyonelliğini korudu ve tamamen takıma konsantre oldu. Bir sonraki görevinde başarılı olacağına eminim."

"Ancak değişimin zamanı geldi. Heyecan verici bir gelecek inşa etmek için inandıklarım doğrultusunda çalışmaya başlayacağım."

"İki iyi galibiyetten sonra zamanlamanın garip görünebileceğini anlıyorum, ama değişiklik için yenilgiyi bekleseydim dürüst davranmış olmazdım. Hull City taraftarlarına karşı şeffaf olmaya devam edeceğim."

"Yeni teknik direktörümüzü kısa süre içinde açıklayacağız."

Kulübü 11 yıldır yönetimde olan Allam ailesinden devralan 52 yaşındaki Ilıcalı, satışın resmileşmesinin ardından yaptığı ilk açıklamada İngiltere'de takım sahibi olma hayalini gerçeğe dönüştürdüğünü söylemişti.

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