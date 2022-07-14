Millî orta saha, doğum gününde kadro dışı kaldığını söyledi ve Fenerbahçe ile yaptığı yeni sözleşme görüşmesinde Ali Koç’la arasında geçen ilginç diya

Fenerbahçe’nin eski oyuncusu Ozan Tufan, kadro dışı kaldıktan sonra Ali Koç’un kendisini hiç aramadığını ve bundan dolayı kırgın olduğunu söyledi.

Tufan, İngiltere’deki antrenmanların Türkiye’deki idmanlardan çok daha farklı ve yoğun olduğuna dikkat çekerken, Hull City’e transfer sürecini de anlattı.

Ne söylendi?

Vole’ye konuşan 27 yaşındaki orta saha, Hull City’e gidiş hikâyesini şu sözlerle anlattı:

"Fenerbahçe’deki durumum belliydi. O yüzden Acun ağabey bana bir telefon açtı. ‘Böyle bir konu var. Başkanla görüşmek istiyorum, müsaden var mı?’ diye sordu. Ben de ‘Tabii ki, seve seve’ dedim.

"Daha sonra Acun ağabey bana fikirlerini anlattı. ‘Ben Premier Lig’e çıkmak istiyorum. Bu hayalimi gerçekleştirirken bir Türk oyuncunun takımda olmasını isterim’ dedi.

“Beni çok etkileyen cümlelerden biri de bu oldu. Çok hoşuma gitti ve bu hayali kurdum. Benim için muazzam bir duygu. Hiç düşünmeden ‘olur’ dedim.

"Eşim de bu konuya çok sıcak baktı ve transferim bu şekilde gerçekleşti."

Daha önce Premier Lig’de Watford’da da forma giyen Ozan, Süper Lig’in antrenman seviyesinin düşüklüğüne vurgu yaptı.

"İngiltere’ye ilk gittiğimde çok ağır bir antrenman süreciyle karşı karşıya kaldım. Her gün dokuz kilometre zorunlu koşu mesafesi vardı.

Türkiye’de yaptığımız antrenmanlar ile arasında çok fark var. Bir, bir buçuk ay çok zorlandım.”

Ozan Tufan, Ali Koç'a neden kırgın?

Millî futbolcu, Fenerbahçe’den kadro dışı kaldığını doğum gününde öğrendiğini söyleyerek, Ali Koç’a olan kırgınlığını da itiraf etti.

"23 Mart benim doğum günümdü. O gün bir yönetici arkadaşımız aradı. ‘Herhalde kulüpten ilk kez biri doğum günümü kutlamak için beni arıyor’ diye düşündüm. Ama bana, kadro dışı kaldığımı söyledi. İnsan gerçekten çok üzülüyor.

"Yönetimden birkaç isim maalesef eski oyuncuları gönderme niyetinde oldukları için böyle bir karar aldılar. Göndermeleri hiç sorun değil ama dışarıya kötü bir şekilde lanse etmeleri beni üzdü.”

"Kilo problemi sürekli konuşuldu. Bununla ilgili bir anımı anlatayım. Fenerbahçe’de sözleşmem bitiyordu. O ara da Avrupa Şampiyonası vardı. Başkan bana sözleşme ile alakalı bir şey demedi. Kilo problemimin olduğundan bahsetti. Ben de ‘tamam’ dedim.

"Daha sonra Beşiktaş maçına çıktık. Uzaktan bir gol atım. Bir sonraki gün yeni sözleşme için beni aradılar.

"Ben de gol attığım için bu olayın olduğunu bildiğim için düşündüm. Eşimle konuştum. Daha sonra gece stada gittik ve görüşme yaptık. ‘Hani kiloluydum başkanım, bu yüzden sözleşme teklifi yapmamıştınız’ dedim ve bana güldü.

"Başkan, ben kadro dışı kaldıktan sonra beni hiç aramadı. Hatta ailemle ilgili özel bir durum olduğunda da aramadı. Açıkçası çok üzüldüm."

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