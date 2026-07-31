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Hull City - Manchester United maçının biletleri nasıl alınır: 2026/27 Premier League fiyatları, maç bilgileri, başlama saati ve daha fazlası

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Premier Lig
Hull City
M. United

Hull City, Premier League'in vaat edilmiş topraklarına geri dönüyor ve onları Manchester United'a karşı oynarken görebilirsiniz

Hull City, 10 yıllık aranın ardından sonunda Premier League'e geri döndü. Takım, merakla beklenen 2026/27 sezonuna 22 Ağustos Cumartesi günü sahasında 20 kez İngiltere şampiyonu olan Manchester United'a karşı oynayacağı dev maçla başlayacak.

Hull City taraftarları, takımlarının mayısta Wembley Stadyumu'nda Middlesbrough'ya karşı oynadığı Championship play-off finalini kazanmasının ardından hâlâ büyük heyecan yaşıyor. Oli McBurnie, uzatma dakikalarında attığı dramatik golle galibiyeti getirmişti.

Manchester United da 2025/26 sezonunu iyi bir noktada tamamladı ve ligi üçüncü sırada bitirerek UEFA Şampiyonlar Ligi bileti aldı. Artık kalıcı olarak takımın başına getirilen Michael Carrick, geçen sezon atılan sağlam temellerin üzerine koymayı hedefliyor.

GOAL, Hull City ile Manchester United arasında oynanacak maçın biletlerini nasıl alabileceğinize dair bilmeniz gereken her şeyi, biletlerin nereden satın alınacağı ve fiyatlarının ne kadar olduğu dahil, sizler için derledi.

Hull City - Manchester United Premier League maçı ne zaman?

Hull City - Manchester United maçı, 22 Ağustos Cumartesi günü Hull'daki MKM Stadyumu'nda TSİ 14.30'da başlayacak.

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Premier Lig - Hafta 1
The MKM Stadium

Hull City - Manchester United Premier League biletleri nasıl alınır?

Premier League maçları için, tek maçlık biletlerden sezonluk biletlere ve hospitality paketlerine kadar birçok bilet seçeneği bulunuyor. Bunlar, her kulübün resmi bilet portalı veya yetkili seyahat ortakları üzerinden yönetiliyor.

Küresel çapta çok yüksek talep, karaborsa karşıtı mevzuat ve yüzde 100 dijital turnike sistemi nedeniyle Premier League kulüpleri biletleri şu süreçle dağıtıyor:

  • Sezonluk bilet sahipleri ve debenture sahipleri: Mevcut sezonluk bilet sahipleri koltuklarını korur ya da kullanmayacakları maç biletlerini kulübe iade eder.
  • Ücretli resmi kulüp üyeleri (kura sistemi): Geleneksel ilk gelen alır esaslı çevrim içi kuyrukların yerini, ücretli kulüp üyeleri için rastgele kura çekilişleri aldı (örneğin Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Üyeler, kuraya katılmak için maçtan haftalar önce belirlenen süre içinde kayıt yaptırır.
  • Resmi bilet değişim platformları (yeniden satış): Bir maç tükenirse, kurada bilet alamayan üyeler kulübün resmi Ticket Exchange platformu üzerinden iade edilen biletleri liste fiyatından satın alabilir.
  • Genel satış: Premier League maçlarında üye olmayan genel kamuya açık satış neredeyse hiç yoktur.

Son dakika bileti arayan taraftarlar, StubHub gibi ikincil platformlardan da bilet satın alabilir.

Hull City - Manchester United Premier League biletleri ne kadar?

2026/27 sezonunda bir Premier League biletinin maliyeti, ev sahibi kulübe, koltuk konumuna ve maç kategorisine bağlı olarak büyük farklılık gösterir:

  • Yaş ve indirimli bilet kategorileri: Çoğu kulüp, Yetişkin, Genç (genellikle 18 yaş altı veya 21 yaş altı), Öğrenci ve Yaşlı kategorilerinde kademeli fiyatlandırma uygular. Ancak indirim oranları ve yaş aralıkları takımdan takıma değişir.
  • Maç kategorilendirmesi: Kulüpler maçları farklı kategorilere ayırır (örneğin A, B veya C Kategorisi). İlk altı sıradaki rakiplere ya da derbi rakiplerine karşı oynanan öne çıkan maçlar, en yüksek liste fiyatlarına sahip A Kategorisi'nde yer alır.
  • Koltuk konumu: Orta bölgedeki yan tribün ve alt kat koltuklar premium fiyatla satılırken, kalelerin arkasındaki üst kat koltuklar daha bütçe dostu seçenekler sunar.
  • Resmi üyelik zorunluluğu: Premier League kulüplerinin neredeyse tamamı, ev sahibi takım biletlerini liste fiyatından satın alabilmek için her seyircinin kura çekilişlerine veya yeniden satış platformlarına katılmak adına aktif, ücretli bir Resmi Kulüp Üyeliğine sahip olmasını şart koşar.

Deplasman bileti fiyatlandırması ve bulunabilirlik

Premier League, deplasman biletlerinde zorunlu £30 fiyat tavanının 2026/27 sezonu boyunca uzatıldığını resmen açıkladı ve bunun en az 2027/28'e kadar süreceğini doğruladı.

Deplasman biletleri £30 ile sınırlandırılmış olsa da, dünya sporundaki en zor bulunan biletler arasında yer alıyor. Deplasman kontenjanları son derece sınırlıdır ve genellikle yalnızca en yüksek sadakat puanına sahip üst düzey sezonluk bilet sahiplerine satılır. Bu biletler neredeyse hiçbir zaman genel satışa ya da temel üyelik kuralarına düşmez.

Form durumu

HUL

HUL - Form

MIL
B0-0
MIL
K0-2
MID
K1-0
KSP
K0-3
RIZ
K1-2
Atılan Gol (Yenilen Gol)
8/1
2,5 golün üzerindeki maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
1/5
MUN

MUN - Form

SUN
B0-0
NFO
K3-2
BHA
K0-3
WRE
K0-1
RBK
K0-5
Atılan Gol (Yenilen Gol)
11/3
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
1/5

Son karşılaşmalardaki rekabet kaydı

Kafa Kafaya

Hull CityÇizimM. United
1
2
2
Premier Lig
M. United badge
M. United
MUN
0
Hull City badge
Hull City
HUL
0
MS
Lig Kupası
Hull City badge
Hull City
HUL
2
M. United badge
M. United
MUN
1
MS
Lig Kupası
M. United badge
M. United
MUN
2
Hull City badge
Hull City
HUL
0
MS
Premier Lig
Hull City badge
Hull City
HUL
0
M. United badge
M. United
MUN
1
MS
Premier Lig
Hull City badge
Hull City
HUL
0
M. United badge
M. United
MUN
0
MS
2Attığı Gol4
Maç 2.5 üstü golle bitti1/5
Her iki takım da gol attı1/5

Takım haberleri ve kadrolar

Hull City vs M. United Muhtemel kadrolar

Hull City crest
Hull City
HUL
Diziliş
M. United crest
M. United
MUN
M. United crest
M. United
MUN

Teknik direktör

  • S. Jakirovic

Puan durumu

#PKBKFA+/-PuanForm
1
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
00000000
2
ArsenalArsenalARS
00000000
3
Aston VillaAston VillaAVL
00000000
4
BrentfordBrentfordBRE
00000000
5
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
00000000
6
ChelseaChelseaCHE
00000000
7
Coventry CityCoventry CityCOV
00000000
8
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
00000000
9
EvertonEvertonEVE
00000000
10
FulhamFulhamFUL
00000000
11
Hull CityHull CityHUL
00000000
12
Ipswich TownIpswich TownIPS
00000000
13
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
00000000
14
LiverpoolLiverpoolLIV
00000000
15
M.CityM.CityMCI
00000000
16
M. UnitedM. UnitedMUN
00000000
17
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
00000000
18
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
00000000
19
SunderlandSunderlandSUN
00000000
20
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
00000000
Şampiyonlar Ligi
Avrupa Ligi
Küme Düşme

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