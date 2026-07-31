Hull City - Manchester United maçının biletleri nasıl alınır: 2026/27 Premier League fiyatları, maç bilgileri, başlama saati ve daha fazlası

Hull City, 10 yıllık aranın ardından sonunda Premier League'e geri döndü. Takım, merakla beklenen 2026/27 sezonuna 22 Ağustos Cumartesi günü sahasında 20 kez İngiltere şampiyonu olan Manchester United'a karşı oynayacağı dev maçla başlayacak.

Hull City taraftarları, takımlarının mayısta Wembley Stadyumu'nda Middlesbrough'ya karşı oynadığı Championship play-off finalini kazanmasının ardından hâlâ büyük heyecan yaşıyor. Oli McBurnie, uzatma dakikalarında attığı dramatik golle galibiyeti getirmişti.

Manchester United da 2025/26 sezonunu iyi bir noktada tamamladı ve ligi üçüncü sırada bitirerek UEFA Şampiyonlar Ligi bileti aldı. Artık kalıcı olarak takımın başına getirilen Michael Carrick, geçen sezon atılan sağlam temellerin üzerine koymayı hedefliyor.

GOAL, Hull City ile Manchester United arasında oynanacak maçın biletlerini nasıl alabileceğinize dair bilmeniz gereken her şeyi, biletlerin nereden satın alınacağı ve fiyatlarının ne kadar olduğu dahil, sizler için derledi.

Hull City - Manchester United Premier League maçı ne zaman?

Hull City - Manchester United maçı, 22 Ağustos Cumartesi günü Hull'daki MKM Stadyumu'nda TSİ 14.30'da başlayacak.

Premier Lig - Hafta 1 22 Ağu 2026 - 07:30 The MKM Stadium

Hull City - Manchester United Premier League biletleri nasıl alınır?

Premier League maçları için, tek maçlık biletlerden sezonluk biletlere ve hospitality paketlerine kadar birçok bilet seçeneği bulunuyor. Bunlar, her kulübün resmi bilet portalı veya yetkili seyahat ortakları üzerinden yönetiliyor.

Küresel çapta çok yüksek talep, karaborsa karşıtı mevzuat ve yüzde 100 dijital turnike sistemi nedeniyle Premier League kulüpleri biletleri şu süreçle dağıtıyor:

Sezonluk bilet sahipleri ve debenture sahipleri: Mevcut sezonluk bilet sahipleri koltuklarını korur ya da kullanmayacakları maç biletlerini kulübe iade eder.

Ücretli resmi kulüp üyeleri (kura sistemi): Geleneksel ilk gelen alır esaslı çevrim içi kuyrukların yerini, ücretli kulüp üyeleri için rastgele kura çekilişleri aldı (örneğin Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Üyeler, kuraya katılmak için maçtan haftalar önce belirlenen süre içinde kayıt yaptırır.

Resmi bilet değişim platformları (yeniden satış): Bir maç tükenirse, kurada bilet alamayan üyeler kulübün resmi Ticket Exchange platformu üzerinden iade edilen biletleri liste fiyatından satın alabilir.

Genel satış: Premier League maçlarında üye olmayan genel kamuya açık satış neredeyse hiç yoktur.

Son dakika bileti arayan taraftarlar, StubHub gibi ikincil platformlardan da bilet satın alabilir.

Hull City - Manchester United Premier League biletleri ne kadar?

2026/27 sezonunda bir Premier League biletinin maliyeti, ev sahibi kulübe, koltuk konumuna ve maç kategorisine bağlı olarak büyük farklılık gösterir:

Yaş ve indirimli bilet kategorileri: Çoğu kulüp, Yetişkin, Genç (genellikle 18 yaş altı veya 21 yaş altı), Öğrenci ve Yaşlı kategorilerinde kademeli fiyatlandırma uygular. Ancak indirim oranları ve yaş aralıkları takımdan takıma değişir.

Maç kategorilendirmesi: Kulüpler maçları farklı kategorilere ayırır (örneğin A, B veya C Kategorisi). İlk altı sıradaki rakiplere ya da derbi rakiplerine karşı oynanan öne çıkan maçlar, en yüksek liste fiyatlarına sahip A Kategorisi'nde yer alır.

Koltuk konumu: Orta bölgedeki yan tribün ve alt kat koltuklar premium fiyatla satılırken, kalelerin arkasındaki üst kat koltuklar daha bütçe dostu seçenekler sunar.

Resmi üyelik zorunluluğu: Premier League kulüplerinin neredeyse tamamı, ev sahibi takım biletlerini liste fiyatından satın alabilmek için her seyircinin kura çekilişlerine veya yeniden satış platformlarına katılmak adına aktif, ücretli bir Resmi Kulüp Üyeliğine sahip olmasını şart koşar.

Deplasman bileti fiyatlandırması ve bulunabilirlik

Premier League, deplasman biletlerinde zorunlu £30 fiyat tavanının 2026/27 sezonu boyunca uzatıldığını resmen açıkladı ve bunun en az 2027/28'e kadar süreceğini doğruladı.

Deplasman biletleri £30 ile sınırlandırılmış olsa da, dünya sporundaki en zor bulunan biletler arasında yer alıyor. Deplasman kontenjanları son derece sınırlıdır ve genellikle yalnızca en yüksek sadakat puanına sahip üst düzey sezonluk bilet sahiplerine satılır. Bu biletler neredeyse hiçbir zaman genel satışa ya da temel üyelik kuralarına düşmez.

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