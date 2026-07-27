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Hull City - Manchester United biletleri nasıl alınır: 2026/27 Premier League fiyatları, maç bilgileri, başlama saati ve daha fazlası

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Tickets
Premier Lig
Hull City
M. United

Hull City, Premier League'in vaat edilmiş topraklarına geri dönüyor ve onları Manchester United'a karşı oynarken görebilirsiniz

10 yıl aradan sonra Hull City sonunda Premier League'e geri döndü. Takım, merakla beklenen 2026/27 sezonuna 22 Ağustos Cumartesi günü sahasında 20 kez İngiltere şampiyonu olan Manchester United karşısında oynayacağı dev maçla başlayacak.

Tigers taraftarları, takımlarının mayıs ayında Wembley Stadyumu'nda Middlesbrough'ya karşı oynadığı Championship play-off finalini kazanmasının ardından hâlâ büyük heyecan yaşıyor. Oli McBurnie, uzatma dakikalarında attığı dramatik golle galibiyeti getirmişti.

Manchester United da 2025/26 sezonunu yüksek moralle kapattı ve ligi üçüncü sırada bitirerek Şampiyonlar Ligi bileti aldı. Artık kalıcı olarak göreve getirilen Michael Carrick, geçen sezon atılan sağlam temellerin üzerine koymayı hedefliyor.

GOAL, Hull City ile Manchester United arasındaki maçın biletlerini nasıl alabileceğinize dair bilmeniz gereken her şeyi, biletlerin nereden satın alınabileceği ve ne kadar olduğu da dahil olmak üzere sizler için derledi.

Hull City - Manchester United Premier League maçı ne zaman?

Hull City - Manchester United maçı, 22 Ağustos Cumartesi günü Hull'daki MKM Stadyumu'nda BST ile 12:30'da başlayacak.

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Premier Lig - Hafta 1
The MKM Stadium

Hull City - Manchester United Premier League biletleri nasıl alınır?

Premier League maçları için tek maç biletlerinden sezonluk kombinelere ve ağırlama paketlerine kadar birden fazla bilet seçeneği bulunuyor. Bunların yönetimi, her kulübün resmi bilet portalı veya yetkili seyahat ortakları üzerinden yapılıyor.

Küresel ölçekteki yoğun talep, karaborsayı önleme mevzuatı ve yüzde 100 dijital turnikeler nedeniyle Premier League kulüpleri biletleri şu süreç üzerinden dağıtıyor:

  • Kombine sahipleri ve debenture sahipleri: Mevcut kombine sahipleri koltuklarını korur ya da kullanmayacakları maçların biletlerini kulübe geri bırakır.
  • Ücretli resmi kulüp üyeleri (kura sistemi): Geleneksel ilk gelen alır mantığındaki çevrim içi kuyrukların yerini, ücretli kulüp üyeleri için rastgele kura çekilişleri aldı (örneğin Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Üyeler, kuraya katılmak için maçtan haftalar önce belirlenen süre içinde kayıt yaptırır.
  • Resmi bilet değişim platformları (yeniden satış): Bir maç tükenirse, kurada bilet alamayan üyeler kulübün resmi Ticket Exchange sistemi üzerinden iade edilen biletleri liste fiyatından satın alabilir.
  • Genel satış: Premier League maçları için üye olmayan genel kamuya açık satış neredeyse hiç yapılmaz.

Son dakika bileti arayan taraftarlar, StubHub gibi ikincil platformlardan da bilet satın alabilir.

Hull City - Manchester United Premier League biletleri ne kadar?

2026/27 sezonunda bir Premier League biletinin fiyatı, ev sahibi kulübe, koltuğun konumuna ve maç kategorisine bağlı olarak büyük ölçüde değişiklik gösterir:

  • Yaş ve indirim kategorileri: Kulüplerin çoğu, Yetişkin, Genç (genellikle 18 yaş altı veya 21 yaş altı), Öğrenci ve Yaşlı kategorilerinde kademeli fiyatlandırma sunar. Ancak indirim oranları ve yaş aralıkları takımdan takıma değişir.
  • Maç kategorilendirmesi: Kulüpler maçları kategorilere ayırır (örneğin A, B veya C Kategorisi). İlk altı sıradaki rakiplere ya da derbi rakiplerine karşı oynanan öne çıkan maçlar A Kategorisi'ne girer ve en yüksek liste fiyatlarına sahip olur.
  • Koltuk konumu: Orta çizgiye yakın ve alt kattaki koltuklar daha yüksek fiyatlandırılırken, kalelerin arkasındaki üst kat koltuklar daha bütçe dostu seçenekler sunar.
  • Resmi üyelik gerekliliği: Liste fiyatı üzerinden iç saha bileti satın alabilmek için neredeyse tüm Premier League kulüpleri, her seyircinin kura çekilişlerine veya yeniden satış platformlarına katılabilmesi adına aktif ücretli Resmi Kulüp Üyeliğine sahip olmasını şart koşar.

Deplasman bileti fiyatlandırması ve bulunabilirlik

Premier League, deplasman biletleri için zorunlu £30 fiyat tavanının 2026/27 sezonu boyunca uzatıldığını resmen duyurdu ve bunun en az 2027/28 sezonuna kadar süreceğini doğruladı.

Deplasman biletleri £30 ile sınırlandırılmış olsa da, küresel sporda alınması en zor biletler arasında yer alıyor. Deplasman kontenjanları son derece sınırlıdır ve genellikle yalnızca en yüksek sadakat puanına sahip üst düzey kombine sahiplerine satılır; bu biletler neredeyse hiçbir zaman genel satışa ya da temel üyelik kuralarına çıkmaz.

Form durumu

HUL

HUL - Form

MIL
B0-0
MIL
K0-2
MID
K1-0
KSP
K0-3
RIZ
K1-2
Atılan Gol (Yenilen Gol)
8/1
2,5 golün üzerindeki maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
1/5
MUN

MUN - Form

SUN
B0-0
NFO
K3-2
BHA
K0-3
WRE
K0-1
RBK
K0-5
Atılan Gol (Yenilen Gol)
11/3
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
1/5

Son karşılaşmalardaki rekabet geçmişi

Kafa Kafaya

Hull CityÇizimM. United
1
2
2
Premier Lig
M. United badge
M. United
MUN
0
Hull City badge
Hull City
HUL
0
MS
Lig Kupası
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Hull City
HUL
2
M. United badge
M. United
MUN
1
MS
Lig Kupası
M. United badge
M. United
MUN
2
Hull City badge
Hull City
HUL
0
MS
Premier Lig
Hull City badge
Hull City
HUL
0
M. United badge
M. United
MUN
1
MS
Premier Lig
Hull City badge
Hull City
HUL
0
M. United badge
M. United
MUN
0
MS
2Attığı Gol4
Maç 2.5 üstü golle bitti1/5
Her iki takım da gol attı1/5

Takım haberleri ve kadrolar

Hull City vs M. United Muhtemel kadrolar

Hull City crest
Hull City
HUL
Diziliş
M. United crest
M. United
MUN
M. United crest
M. United
MUN

Teknik direktör

  • S. Jakirovic

Puan durumu

#PKBKFA+/-PuanForm
1
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
00000000
2
ArsenalArsenalARS
00000000
3
Aston VillaAston VillaAVL
00000000
4
BrentfordBrentfordBRE
00000000
5
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
00000000
6
ChelseaChelseaCHE
00000000
7
Coventry CityCoventry CityCOV
00000000
8
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
00000000
9
EvertonEvertonEVE
00000000
10
FulhamFulhamFUL
00000000
11
Hull CityHull CityHUL
00000000
12
Ipswich TownIpswich TownIPS
00000000
13
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
00000000
14
LiverpoolLiverpoolLIV
00000000
15
M.CityM.CityMCI
00000000
16
M. UnitedM. UnitedMUN
00000000
17
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
00000000
18
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
00000000
19
SunderlandSunderlandSUN
00000000
20
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
00000000
Şampiyonlar Ligi
Avrupa Ligi
Küme Düşme

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