10 yıl aradan sonra Hull City sonunda Premier League'e geri döndü. Takım, merakla beklenen 2026/27 sezonuna 22 Ağustos Cumartesi günü sahasında 20 kez İngiltere şampiyonu olan Manchester United karşısında oynayacağı dev maçla başlayacak.

Tigers taraftarları, takımlarının mayıs ayında Wembley Stadyumu'nda Middlesbrough'ya karşı oynadığı Championship play-off finalini kazanmasının ardından hâlâ büyük heyecan yaşıyor. Oli McBurnie, uzatma dakikalarında attığı dramatik golle galibiyeti getirmişti.

Manchester United da 2025/26 sezonunu yüksek moralle kapattı ve ligi üçüncü sırada bitirerek Şampiyonlar Ligi bileti aldı. Artık kalıcı olarak göreve getirilen Michael Carrick, geçen sezon atılan sağlam temellerin üzerine koymayı hedefliyor.

GOAL, Hull City ile Manchester United arasındaki maçın biletlerini nasıl alabileceğinize dair bilmeniz gereken her şeyi, biletlerin nereden satın alınabileceği ve ne kadar olduğu da dahil olmak üzere sizler için derledi.

Hull City - Manchester United Premier League maçı ne zaman?

Hull City - Manchester United maçı, 22 Ağustos Cumartesi günü Hull'daki MKM Stadyumu'nda BST ile 12:30'da başlayacak.

Premier Lig - Hafta 1 22 Ağu 2026 - 07:30 The MKM Stadium

Hull City - Manchester United Premier League biletleri nasıl alınır?

Premier League maçları için tek maç biletlerinden sezonluk kombinelere ve ağırlama paketlerine kadar birden fazla bilet seçeneği bulunuyor. Bunların yönetimi, her kulübün resmi bilet portalı veya yetkili seyahat ortakları üzerinden yapılıyor.

Küresel ölçekteki yoğun talep, karaborsayı önleme mevzuatı ve yüzde 100 dijital turnikeler nedeniyle Premier League kulüpleri biletleri şu süreç üzerinden dağıtıyor:

Kombine sahipleri ve debenture sahipleri: Mevcut kombine sahipleri koltuklarını korur ya da kullanmayacakları maçların biletlerini kulübe geri bırakır.

Ücretli resmi kulüp üyeleri (kura sistemi): Geleneksel ilk gelen alır mantığındaki çevrim içi kuyrukların yerini, ücretli kulüp üyeleri için rastgele kura çekilişleri aldı (örneğin Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Üyeler, kuraya katılmak için maçtan haftalar önce belirlenen süre içinde kayıt yaptırır.

Resmi bilet değişim platformları (yeniden satış): Bir maç tükenirse, kurada bilet alamayan üyeler kulübün resmi Ticket Exchange sistemi üzerinden iade edilen biletleri liste fiyatından satın alabilir.

Genel satış: Premier League maçları için üye olmayan genel kamuya açık satış neredeyse hiç yapılmaz.

Son dakika bileti arayan taraftarlar, StubHub gibi ikincil platformlardan da bilet satın alabilir.

Hull City - Manchester United Premier League biletleri ne kadar?

2026/27 sezonunda bir Premier League biletinin fiyatı, ev sahibi kulübe, koltuğun konumuna ve maç kategorisine bağlı olarak büyük ölçüde değişiklik gösterir:

Yaş ve indirim kategorileri: Kulüplerin çoğu, Yetişkin, Genç (genellikle 18 yaş altı veya 21 yaş altı), Öğrenci ve Yaşlı kategorilerinde kademeli fiyatlandırma sunar. Ancak indirim oranları ve yaş aralıkları takımdan takıma değişir.

Maç kategorilendirmesi: Kulüpler maçları kategorilere ayırır (örneğin A, B veya C Kategorisi). İlk altı sıradaki rakiplere ya da derbi rakiplerine karşı oynanan öne çıkan maçlar A Kategorisi'ne girer ve en yüksek liste fiyatlarına sahip olur.

Koltuk konumu: Orta çizgiye yakın ve alt kattaki koltuklar daha yüksek fiyatlandırılırken, kalelerin arkasındaki üst kat koltuklar daha bütçe dostu seçenekler sunar.

Resmi üyelik gerekliliği: Liste fiyatı üzerinden iç saha bileti satın alabilmek için neredeyse tüm Premier League kulüpleri, her seyircinin kura çekilişlerine veya yeniden satış platformlarına katılabilmesi adına aktif ücretli Resmi Kulüp Üyeliğine sahip olmasını şart koşar.

Deplasman bileti fiyatlandırması ve bulunabilirlik

Premier League, deplasman biletleri için zorunlu £30 fiyat tavanının 2026/27 sezonu boyunca uzatıldığını resmen duyurdu ve bunun en az 2027/28 sezonuna kadar süreceğini doğruladı.

Deplasman biletleri £30 ile sınırlandırılmış olsa da, küresel sporda alınması en zor biletler arasında yer alıyor. Deplasman kontenjanları son derece sınırlıdır ve genellikle yalnızca en yüksek sadakat puanına sahip üst düzey kombine sahiplerine satılır; bu biletler neredeyse hiçbir zaman genel satışa ya da temel üyelik kuralarına çıkmaz.

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