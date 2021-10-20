Hulk'un eski eşinden şok suçlama: Bir kızını hayattayken gömdü!

Brezilyalı yıldızın eski eşi yaşadığı hayal kırıklığını paylaşırken, dehşet verici bir iddiada bulundu.

Brezilyalı ünlü futbolcu Hulk'un eski eşi Iran Angelo, Hulk ve eski eşiyle evlenen, öz yeğeni Camila Angelo'nun bebek beklemesi üzerine sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

500 binden fazla takipçisi bulunan Instagram hesabından yaptığı açıklamada yaşadığı hayal kırıklığını paylaşan Iran, şok bir suçlamada bulundu.

Iran Angelo ne söyledi?

Eski eşinin kendisini öz yeğeni ile aldatması nedeniyle büyük bir acı duyduğunu belirten Iran, hissettiklerini gizlemedi:

"Yalanlar ve vefasızlık bıçak gibidir. Etimizi keser, içimizi kanatır, kurutur ve içimizi öldürürler. Ama Tanrı'ya sahip olanlar için bu ölüm bir yeniden doğuştur.

"Her hayal kırıklığıyla ve keşfedilen her yeni yalanla yeniden doğuyorum. Çünkü İsa beni güçlü kıldı. Bu kurtuluş için şükürler olsun. Zor zamanlar geçirdim ve bütün bunların neden benim başıma geldiğini anlayamadan uyuduğum geceler oldu.

"Uyandığımda ise yine aynı şeyi düşünüyordum. O benim kızım gibiydi"

Kızını gömdü iddiası

Eski eşiyle evlenen yeğeni Camila hakkında şok bir suçlamada bulunan Iran, Camila'nın bir kızını henüz hayattayken gömdüğünü öne sürdü. Hulk ile oldukça mutlu olduğu görülen Camila Angelo ise bu iddiaya henüz bir cevap vermedi.

Hulk-Camila ikilisi geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan, bebek beklediklerine ilişkin bir açıklama yapmıştı.

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