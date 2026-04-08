Paris Saint-Germain taraftarları, bu akşam Çarşamba günü oynanacak Şampiyonlar Ligi çeyrek finali ilk maçı öncesinde oyuncularını desteklemek için fantastik bir dünyadan ilham aldı.

"Foot Mercato" sitesi şöyle yazdı: "Çarşamba akşamı, Paris Saint-Germain, Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçında Liverpool ile karşılaştı ve bu vesileyle Paris taraftarları, kendi sahalarında Reds'i karşılamak için yaratıcı bir karşılama pankartı hazırladı."

Site şöyle devam etti: "Paris takımının taraftar grubu (CUP), Marvel dünyasından ilham almaya karar verdi ve Hulk'un resmini taşıyan bir pankart açarak 'Bu gece içinizdeki Hulk'u uyandırın' mesajını verdi."

Fransız site şu şekilde sonlandırdı: "Umarız durum böyle olur ve bu da onlara tur atlama şansı verir."

