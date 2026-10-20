Hukuki yorum: Barcelona'nın yıldızı Paris Saint-Germain karşısında kırmızı karttan nasıl kurtuldu?

Paris Saint-Germain'in bu akşam Şampiyonlar Ligi'nde evinde Barcelona'yı konuk ettiği maçın ilk yarısı, tartışmalı bir hakem pozisyonuna sahne oldu.

Barcelona, Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasındaki üçüncü haftada Paris'e konuk oldu.

40. dakikada, Barcelona Désiré Doué'nin golüyle geride iken, Pedri harika bir pas göndererek Fermín López'i Paris kalecisi Safonov'la karşı karşıya bıraktı.

López, topu kalecinin üzerinden aşırtmayı denedi ancak Safonov topa müdahale etti ve top Barcelonalı oyuncu ile Paris savunmacısı Pacho arasına düştü.

Top mücadelesi sırasında Fermín, topu ayağıyla oynamaya çalışırken Pacho'nun yüzüne vurdu; Paris savunmacısı ise topu kafayla oynamak için eğilmişti.

Maç, Pacho'nun tedavisi için durdu ve Parisli oyuncular Fermín'e karşı herhangi bir işlem yapılmamasına itiraz etti.

Öte yandan, hakem pozisyonları konusunda uzmanlaşmış "Archivo VAR" ağı pozisyonu analiz etti.

"X" hesabı üzerinden şu ifadeleri kullandı: "Video teknolojisinin (VAR) Pacho ile Fermín arasında yaşanan olaya müdahale etmesi gerekir miydi?"

Şöyle devam etti: "Cevap hayır. Başını bel hizasına indiren savunmacıydı ve bu durum kendi fiziksel bütünlüğünü tehlikeye attı."

Şu sözlerle bitirdi: "Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB) bu hareketi savunmacı tarafından yapılan tehlikeli oyun olarak sınıflandırıyor."







