Hollandalı teknik direktör Marino Pusic'in dosyası, hukuk danışmanı Ahmed el-Şeyhi'nin teknik direktörün sözleşmesi ve feshinin maliyetine ilişkin hukuki detayları açıklamasının ve anlaşmanın en başından itibaren Al-Ahli yönetiminin omzuna yüklediği risklere dair uyarıda bulunmasının ardından, kulüp içinde daha karmaşık bir aşamaya girdi.

İçinde bulunulan sezonun başında, aniden gönderdikleri Alman Matthias Jaissle'nin yerine kadrosuna katılan Pusic ile yapılan anlaşma, adeta "sezonun felaketi" niteliğinde.

El-Şeyhi, "Nadina" programına katılımı sırasında, Pusic'in sözleşmesinin iki yıl bağlayıcı olarak imzalanmasının, maaşları ve garanti edilmiş sözleşme avanslarını kapsayan yüksek mali bedeller içermesinin ve erken feshetme isteği halinde kulübü koruyacak net bir çıkış mekanizmasının konulmamasının ardından büyük bir hukuki risk taşıdığını açıkladı.

Hukuk danışmanı, Hollandalı teknik direktörün sözleşmesinin feshedilmesinin, kulübe üç ya da altı aylık maaş karşılığında anlaşmayı sonlandırma imkânı veren indirimli bir cezai şartın bulunmaması nedeniyle Al-Ahli'ye yaklaşık 50 milyon riyale mal olabileceğine işaret etti; bu da kalan alacakların tasfiyesini yönetimin önündeki en belirgin zorluklardan biri hâline getiriyor.

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Mevcut çözümlere ilişkin olarak el-Şeyhi, Al-Ahli'nin Pusic ile nihai bir anlaşmaya varmadan önce bile yeni bir teknik direktörle anlaşıp takımın başına getirebileceğini vurgulayarak, sözleşmeye ilişkin mali ve hukuki krizin kulübün bu adımı atmasına engel olmadığını belirtti.

Hollandalı teknik direktörün anlaşmayı reddetmesinin kulübü dosyayı Uluslararası Futbol Federasyonu "FIFA" önüne bırakmaya itebileceğini ekleyen el-Şeyhi, teknik direktör sözleşmeleriyle ilgili anlaşmazlıkların kayıt yasağı türünden sportif cezalara yol açmadığına dikkat çekti; bu da Al-Ahli'ye davanın tamamen sonuçlanmasını beklemeden hareket etme alanı tanıyor.

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El-Şeyhi, Al-Ahli'ye aktif mali denetim uygulanması ihtimalini de dışladı ve kulübün büyük kulüpler arasında en az harcayanlardan biri olduğunu, kendisine sağlanan destekten dolayı mali bir fazlaya sahip olması gerektiğini, bunun da bu işleme tabi tutulma olasılığını azalttığını açıkladı.

Bu detaylar, Al-Ahli yönetimini zorlu bir sınavla karşı karşıya bırakıyor; zira Pusic deneyimini sonlandırma ve teknik bir alternatif arama isteği 50 milyon riyale yaklaşan bir maliyetle çarpışıyor ve böylece teknik direktör krizi, takımın istikrarına ya da kulübün mali hesaplarına zarar vermeden çözülmesi gereken ağır bir hukuki ve mali dosyaya dönüşüyor.