İspanyol kulüplerinin salı günü son saniyelerin çalmasıyla kapılarını kapatmaya hazırlandığı bu dönemde, bir isim hesapların ve zamanın dışında kalıyor: Danny Ceballos, La Liga'nın tüm kulüpleriyle adı anılan oyuncu hâlâ serbest ve yasa onu koruyor.

İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesi, FIFA yönetmeliklerinde Ceballos'a başkalarının sahip olmadığı bir hak tanıyan bir boşluğu ortaya çıkardı: transfer döneminin bitiminden sonra imza atma hakkı. Böylece Ceballos, sezonun dengelerini altüst edebilecek gecikmiş transfer haline geliyor.

Gazete, Ceballos'un geleceğinin hâlâ belirsiz olduğuna dikkat çekti; ancak kesin olan şu ki, transfer piyasasındaki hikâyesi İspanya'da yaz penceresinin kapanmasıyla sona ermeyecek.

İspanya'nın birinci ve ikinci ligindeki oyuncuların kaydı için belirlenen son tarihe yalnızca beş gün kaldı; söz konusu tarih önümüzdeki salı günü saat 23.59 olarak belirlendi. Bu tarihe herkes uyacak, ancak tek bir oyuncu hariç: Danny Ceballos.

Gazete bunun nedeninin oyuncunun istisnai hukuki durumundan kaynaklandığını açıkladı. Geçtiğimiz 26 Haziran'da Ceballos, Real Madrid ile sözleşmesinin son yılını feshetmek için dostane bir anlaşmaya vardı; bu sözleşme 30 Haziran 2027'ye kadar uzanıyordu.

İşte meselenin özü bu noktada; zira bu anlaşma gereğince Ceballos, geçtiğimiz 1 Temmuz'da açılan yaz transfer piyasasına bir kulübe bağlı oyuncu olarak değil, serbest oyuncu olarak girdi. Bu da ona Uluslararası Futbol Federasyonu yönetmeliklerinde özel bir ayrıcalık tanıyan bir statü.

FIFA'nın oyuncu transferlerine ilişkin temel yönetmeliği, kayıt dönemleriyle ilgili maddesinde şunu öngörüyor: "Sözleşmesi doğal olarak sona eren veya sözleşme yapan kulübe uygulanan kayıt döneminin bitiminden önce karşılıklı anlaşmayla feshedilen profesyonel oyuncu, bu dönemlerin dışında kaydedilebilir."

Buna dayanarak, İspanya içinde ya da dışında olsun herhangi bir kulüp, salı günü gece yarısı transfer döneminin kapanmasından sonra bile Ceballos ile anlaşma yapıp onu kaydetme hakkına sahip; bu da onun kendi yetiştiği kulübü Real Betis'e olası dönüşünün kapısını aralıyor.

Tek engel: Avrupa

Bu yerel ayrıcalığa rağmen Endülüslü oyuncu, Avrupa çapında bir kısıtlamayla karşılaşacak; zira Avrupa Futbol Federasyonu "UEFA", üç turnuvasında (Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi) oyuncuların kaydı için son tarihi 2 Eylül Çarşamba günü saat 23.59 olarak belirledi.

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Bu da şu anlama geliyor: Önümüzdeki perşembe günü Avrupa Ligi'ndeki rakiplerini öğrenecek olan Real Betis'e katılması durumunda, Endülüs kulübünün transferi bu tarihten saatler önce sonuçlandırması ve onu Avrupa için kaydetmesi gerekecek; aksi takdirde kıtasal alanda oynayabilmek için kış kayıt dönemine kadar beklemek zorunda kalacak.