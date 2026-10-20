Paris Saint-Germain'in Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam, salı günü, konuk ettiği Barcelona ile oynadığı maçın ilk yarısı, tartışmalı bir hakem pozisyonuna sahne oldu.

Barcelona, Şampiyonlar Ligi lig aşamasının üçüncü haftasında Paris'e konuk oldu.

40. dakikada, Barcelona Désiré Doué'nin golüyle geride iken, Pedri harika bir pas vererek Fermín López'i Paris kalecisi Safonov'un karşısında yalnız bıraktı.

López, topu kalecinin üzerinden aşırtmaya çalıştı, ancak Safonov topa müdahale etti ve top Barcelonalı oyuncu ile Parisli defans oyuncusu Pacho arasına düştü.

Top mücadelesi sırasında Fermín, topu ayağıyla oynamaya çalışırken Pacho'nun yüzüne vurdu; Parisli defans oyuncusu ise topu kafayla oynamak için eğilmişti.

Pacho'nun tedavisi için maç durdu; bu sırada Parisli oyuncular Fermín'e karşı herhangi bir işlem yapılmamasına itiraz ettiler.

Hakem pozisyonları konusunda uzmanlaşmış "Archivo VAR" ağı ise pozisyonu değerlendirdi.

"X" hesabı üzerinden şu ifadeleri kullandı: "VAR, Pacho ile Fermín arasında yaşanan olaya müdahale etmeli miydi?".

Ağ, sözlerine şöyle devam etti: "Cevap: hayır. Başını bel hizasına indiren defans oyuncusunun kendisidir, bu da kendi fiziksel bütünlüğünü tehlikeye atmıştır".

Değerlendirmesini şöyle tamamladı: "Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), bu hareketi defans oyuncusu tarafından yapılan tehlikeli bir oyun olarak sınıflandırmaktadır".







