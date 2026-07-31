Goal.com
CanlıBiletler
Al Ahli v Johor Darul Ta'zim: AFC Champions EliteGetty Images Sport

Çeviri:

Hukuk uzmanı yanıtlıyor: Al Ahly'nin FIFA nezdinde Yaissle ve Newcastle'ı şikâyet etme hakkı var mı?

Transfers
M. Jaissle
Al Ahli
Newcastle United
Almanya
Suudi Arabistan
İngiltere

Alman teknik direktör aniden ayrılma kararı aldı

Bir hukuk uzmanı, Suudi Arabistanlı Al Ahli'nin, takımın mevcut teknik direktörü Alman Matthias Jaissle'nin ani ayrılığı nedeniyle Uluslararası Futbol Federasyonu "FIFA" nezdinde şikâyette bulunma hakkının olup olmadığını açıkladı.

Basın haberleri, Jaissle'nin dün perşembe günü, önümüzdeki sezon Newcastle United'ı çalıştırmak üzere, eski teknik direktör Eddie Howe'un yerine geçmek için Al Ahli'deki teknik direktörlük görevinden istifasını sunduğunu doğrulamıştı.

Hukuk uzmanı Ahmed el-Şeyhi, "X" sitesindeki kişisel hesabından bir paylaşım yaparak şunları yazdı: "Al Ahli kulübünün, teknik direktör ve Newcastle'a karşı FIFA nezdinde yasal işlem başlatma hakkı bulunuyor ve başarı oranı da son derece yüksek."

Şu açıklamayı da yaptı: "Bu sadece teorik bir söylem değil, aksine birçok vakada fiilen gerçekleşti. Bunlardan biri Roshn'da bir kulüpte yaşandı; teknik direktörü aniden Avrupa'ya transfer oldu ve yasal ihtarların ardından, Suudi kulübün doğrudan tazminat ve feragat elde etmesini sağlayan bir uzlaşma imzalamayı başardık."

Hatırlatmak gerekirse Jaissle, 2023'te Güney Afrikalı Pitso Mosimane'nin yerine atanmasından bu yana Al Ahli ile 3 sezon geçirdi ve bu süreçte takımı iki kez AFC Şampiyonlar Ligi Elit şampiyonluğuna ve 9 yıllık aranın ardından Suudi Süper Kupası'na taşımayı başardı.

Club Friendlies
Valencia crest
Valencia
VAL
Newcastle United crest
Newcastle United
NEW
Premier Lig
Al Diriyah crest
Al Diriyah
DIR
Al Ahli crest
Al Ahli
AHL
Reklam

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin