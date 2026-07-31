Bir hukuk uzmanı, Suudi Arabistanlı Al Ahli'nin, takımın mevcut teknik direktörü Alman Matthias Jaissle'nin ani ayrılığı nedeniyle Uluslararası Futbol Federasyonu "FIFA" nezdinde şikâyette bulunma hakkının olup olmadığını açıkladı.

Basın haberleri, Jaissle'nin dün perşembe günü, önümüzdeki sezon Newcastle United'ı çalıştırmak üzere, eski teknik direktör Eddie Howe'un yerine geçmek için Al Ahli'deki teknik direktörlük görevinden istifasını sunduğunu doğrulamıştı.

Hukuk uzmanı Ahmed el-Şeyhi, "X" sitesindeki kişisel hesabından bir paylaşım yaparak şunları yazdı: "Al Ahli kulübünün, teknik direktör ve Newcastle'a karşı FIFA nezdinde yasal işlem başlatma hakkı bulunuyor ve başarı oranı da son derece yüksek."

Şu açıklamayı da yaptı: "Bu sadece teorik bir söylem değil, aksine birçok vakada fiilen gerçekleşti. Bunlardan biri Roshn'da bir kulüpte yaşandı; teknik direktörü aniden Avrupa'ya transfer oldu ve yasal ihtarların ardından, Suudi kulübün doğrudan tazminat ve feragat elde etmesini sağlayan bir uzlaşma imzalamayı başardık."

Hatırlatmak gerekirse Jaissle, 2023'te Güney Afrikalı Pitso Mosimane'nin yerine atanmasından bu yana Al Ahli ile 3 sezon geçirdi ve bu süreçte takımı iki kez AFC Şampiyonlar Ligi Elit şampiyonluğuna ve 9 yıllık aranın ardından Suudi Süper Kupası'na taşımayı başardı.