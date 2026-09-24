Huijsen derbi hakkında: Hatalar Real Madrid'in lehine olsaydı büyük bir gürültü kopardı

Real Madrid savunmacısı Dean Huijsen, La Liga kapsamında ev sahibi Los Blancos'un 2-1 kazandığı son Madrid derbisinde Kang In Lee'nin Fede Valverde'ye yaptığı pozisyona video yardımcı hakem teknolojisi "VAR"ın müdahale etmeme kararını eleştirdi.

Huijsen, İspanyol "okdiario" sitesine yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Bu üzücü bir durum, çünkü bu tiyatroları durdurmak ve oyuncuların sahada yuvarlanmasını engellemek için elimizde video teknolojisi var. Valverde yerde kalıp 5 dakika boyunca numara yapmadığı için, diğer oyuncu kırmızı kart görmedi ve bu üzücü. Ama video teknolojisi zaten bunu bilmeli."

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İspanyol milli oyuncu şöyle devam etti: "Valverde'ye yapılan faulde video teknolojisinin neden müdahale etmediğini anlamıyorum. Bu hakemin bir hatası olabilir, insan hataları olağandır, ama durum böyleyse, o zaman video teknolojisinin varlığının ne anlamı var?"

Huijsen ekledi: "Atletico Madrid karşısında gördüğümüz olaylar tam tersi yaşansaydı, ortalık çok büyük bir yaygaraya boğulurdu."

Real Madrid savunmacısının açıklamaları, geniş tartışmalara yol açan birçok hakem kararının yaşandığı bir derbinin ardından geldi. Bunların en dikkat çekeni, Kang In Lee'nin Valverde'ye yaptığı müdahalenin ardından atılmaması oldu; buna karşılık Huijsen'in kendisi ikinci yarıda, Giuliano Simeone'ye yapılan engellemeden dolayı Atletico Madrid lehine penaltı verilmesinin ardından oyundan atıldı.

Real Madrid geçtiğimiz salı günü resmî olarak, Valverde'nin geçirdiği tıbbi tetkiklerde sol ayak bileğinde üçüncü derece burkulma tespit edildiğini açıkladı; kulüp oyuncunun ne kadar süre sahalardan uzak kalacağını belirtmedi, yalnızca durumunun gelişimine ve takibine bağlı olacağına işaret etmekle yetindi. Ancak basın haberleri, Uruguaylı oyuncunun birkaç hafta sahalardan uzak kalabileceğini belirtti.

Atletico karşısında aldığı mağlubiyetle birlikte Los Merengues, La Liga puan sıralamasında 15 puanla dördüncü sıraya geriledi ve tam puanla (7 haftada 21 puan) lider olan ezeli rakibi Barcelona'nın 6 puan gerisinde kaldı.



