Hugo Rodallega geçen sezonki gol sayısını geçti

Sivasspor'la 2-2 berabere kalan Denizlispor'un ilk golünü atan Hugo Rodallega, geçen sezonki performansını şimdiden geride bıraktı.

beraberliğiyle puanını 13'e çıkaran yeşil-siyahlı ekip, averajla 19. sırada yer alıyor. Ligde 16 gol atıp kalesinde 26 gol gören Ege temsilcisinde dün takımının ilk golünü kaydeden Hugo Rodallega, gol sayısını 7'ye çıkardı.

Yeşil-siyahlı ekipte geçen sezon 6 gol kaydeden Kolombiyalı forvet, henüz 16. haftada geçen sezonki performansını geride bıraktı.

Bu sezon , , , ve Sivasspor maçlarında birer, BB Erzurumspor karşılaşmasında ise iki gole imza atan golcü futbolcu, Süper Lig kariyerinde 168 maçta 62 gol kaydetti.

Rodallega, 2015-16 sezonunda Akhisarspor formasıyla 19 gole ulaştığı Süper Lig'de, 2016-17'de Akhisarspor ve 'da 10 gol bulduktan sonra bordo-mavili ekiple 2017-18'de 5 ve 2018-19'da ise 15 gol atmıştı.