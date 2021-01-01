Hugo Rodallega geçen sezonki gol sayısını geçti
Sivasspor beraberliğiyle puanını 13'e çıkaran yeşil-siyahlı ekip, averajla 19. sırada yer alıyor. Ligde 16 gol atıp kalesinde 26 gol gören Ege temsilcisinde dün takımının ilk golünü kaydeden Hugo Rodallega, gol sayısını 7'ye çıkardı.
Yeşil-siyahlı ekipte geçen sezon 6 gol kaydeden Kolombiyalı forvet, henüz 16. haftada geçen sezonki performansını geride bıraktı.
Bu sezon Gençlerbirliği, Başakşehir, Kasımpaşa, Alanyaspor ve Sivasspor maçlarında birer, BB Erzurumspor karşılaşmasında ise iki gole imza atan golcü futbolcu, Süper Lig kariyerinde 168 maçta 62 gol kaydetti.
Rodallega, 2015-16 sezonunda Akhisarspor formasıyla 19 gole ulaştığı Süper Lig'de, 2016-17'de Akhisarspor ve Trabzonspor'da 10 gol bulduktan sonra bordo-mavili ekiple 2017-18'de 5 ve 2018-19'da ise 15 gol atmıştı.