Hugo Lloris: Türkiye'ye büyük saygımız var

Fransa Milli Takımı'nın tecrübeli kalecisi Hugo Lloris, Türkiye ile oynayacakları maç öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

A Milli Takım, EURO 2020 Elemeleri H Grubu'ndaki üçüncü maçında grubun lideri ile karşı karşıya gelecek.

Mücadele öncesi Fransa Milli Takımı'nın kalecisi Hugo Lloris, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

İşte tecrübeli kalecinin açıklamaları:

"Grubu analiz ettiğinizde favori olarak bizi, ’yi ve İzlanda’yı sayabilirsiniz. Türkiye'yle oynayacağımız maç grup liderliğini tayin edecek maç olabilir. Çok önemli bir maç. Uluslar Ligi’nde önemli maçlar oynadık ama istediğimiz sıralamayı elde edemedik."

"Şimdi tüm konsantrasyonumuzu bu maçlara vermiş durumdayız. Türkiye maçında iyi bir atmosfer olacağını biliyoruz. Türkiye’ye büyük saygımız var. Oyuncular ellerinden geleni yapacaklardır. Türkler zaten takımlarını ve futbolu çok seviyor."

"Burada işi sıkı tutmaya çalışacağız. Maça hâlâ 24 saat var. Rakip analiziyle ilgili gerekli çalışmaları yapıyoruz. Rakibimizin yeni ve Dünya Kupası’nda başarılı olmuş bir antrenörü var. Bunun da Türkiye’ye pozitif katkısı olacaktır."

"Burada, bu şehirde bu atmosferi ilk defa yaşayacağız. Belki bazı şeyleri maçtan sonra konuşmak daha doğru olur ama unutmamak lazım ki Avrupa’da da böyle atmosferleri görüyoruz. Bu atmosfer Türkiye'nin yararına olacaktır. Bu maçı kazanan grupta liderliği alacak."