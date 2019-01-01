Hugo Gatti: Messi, kendini kanıtlamak için Real Madrid'e gitmeli

Eski Boca Juniors kalecisi Hugo Gatti, tarihin en iyi futbolcusu olduğunu ispatlayabilmesi için Messi'nin Real Madrid'e gitmesi gerektiğini söyledi.

1964'te başladığı profesyonel futbol kariyerini River Plate ve Boca Juniors gibi takımların kalesini koruyarak sürdüren ve 1989'da emekliye ayrılan Hugo Gatti, vatandaşı 'ye tavsiyelerde bulundu.

75 yaşındaki tecrübeli isim, Lionel Messi'nin kendini Diego Maradona, Pele ve Johan Cruyff gibi isimlerle yan yana koyabilmesi için 'e transfer olması gerektiğini ifade etti. Ayrıca Messi'nin uluslararası arenada başarılı olamamasının kendisi adına kötü bir faktör olduğunu savundu.

El Chiringuito de Jugones adlı bir televizyon programına katılan Gatti şunları söyledi:

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" karşıtı gibi görüneceğim ama Messi büyük maçlarda öne çıkmadığı sürece yalnızca evindeki maçların adamı olmaya devam edecek."

"Real Madrid'e gidecek yüreği olmalı ve 'nun yaptığı gibi kendini kanıtlamalı. Aksi takdirde 'en iyilerden biri' olacak."

"Cristiano, dünyanın en iyi takımlarına gitti. Messi ise evinde, kendi sahasında, kendi konfor alanında oynuyor. Messi, kendisine izin verildiği sürece sahne alıyor. Evinde her şey istediğin gibiyken performans göstermek çok kolay. Bırakın Şampiyonlar Ligi ve Dünya Kupası'nda da aynı performansı sergilesin. Şampiyonlar Ligi ve Dünya Kupası'nda öne çıkarsa Cruyff, Maradona ve Pele gibi isimlerle mücadele edebilecek güçte olacak."