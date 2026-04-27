Hugo Borst'un hiç şüphesi yok ve Feyenoord'a "hayalindeki halefi" gösteriyor

Hugo Borst, Feyenoord’da Dennis te Kloese’nin ideal halefi konusunda en ufak bir tereddüt bile duymuyor. Algemeen Dagblad gazetesi köşe yazarı, Pazartesi günkü yazısında Robert Eenhoorn’u öne çıkarıyor.

AD gazetesi, Eenhoorn'un Feyenoord'daki görevi kabul etmeye hazır olduğunu daha önce bildirmişti. Yönetim kurulu üyesi, geçen yıl AZ'den on başarılı yılın ardından ayrıldığı için göreve hemen başlayabilir.

Borst'a göre, tek bir "hayal edilen halef" var. "Robert Eenhoorn (eski bir üst düzey sporcu, üst düzey bir teknik direktör ve yönetim konusunda bir usta; bunu AZ'de geçirdiği on yıl boyunca kanıtladı) bu işi kabul etmek istiyor, yapabilir ve görünüşe göre imkansız talepleri de yok."

Feyenoord gözlemcisi, Eenhoorn'un gerçekten atanması halinde De Kuip'te gerekli temizliği yapması gerektiğini öngörüyor. "De Kuip'te söz sahibi olmak isteyen herkes ve her şey bir adım geri çekilmeli. Defolup gitmeliler."

Borst, Feyenoord'da kimin ayrılması gerektiğini zaten biliyor. "Öncelikle Denetim Kurulu Başkanı Toon van Bodegom. O, dört yıllık üçüncü bir dönem için aday olmaya cesaret ediyor. Yönetimi denetlemesi gerekirken, yıllardır kendisi politika yapıyor."

"2020'de gazeteciler Hugo Logtenberg ve Steven Verseput, NRC'de pek çok sırrı ortaya çıkardı. Van Bodegom ve Eenhoorn o zaman Feyenoord'un genel müdürlüğü konusunda iki kez görüştü. Sonuç çıkmadı. Van Bodegom'u şimdi kim denetliyor?" diye soruyor Borst, köşe yazısının sonunda yüksek sesle.

Te Kloese, geçen hafta Feyenoord ile işbirliğini sonlandırmak üzere anlaştı. Genel ve teknik direktör, özellikle Tottenham Hotspur dahil olmak üzere yurt dışındaki kulüpler tarafından ilgi görüyor.