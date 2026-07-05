Hugo Borst’a çok ağır suçlamalar yöneltildi: ‘Genç ailemizi uçurumun eşiğine getirdi!’

Hugo Borst ağır eleştirilere maruz kalıyor. X platformunda Scanned Football Photos, onu ihmalkarlıkla suçladı. Hesabın yöneticisi, Borst yüzünden ciddi mali sıkıntılar yaşıyor.

Hesaba göre Borst, Scanned Football Photos’un sahibini mali çöküşün eşiğine getirmiş. Ayrıca avukatın iletişim taleplerine bir aydır yanıt vermediği de belirtiliyor.

“Hugo Borst’un Hard Gras tiyatro turu kapsamında 11 tiyatroda sahnelenecek olan bir tiyatro bölümü için üç ay boyunca bir fotoğraf kitabı ve bir slayt gösterisi üzerinde çalıştım,” diye başlıyor Scanned Football Photos.

“Çalışmalarımı ücretsiz olarak yaptım çünkü Hugo ile (her şey yazılı olarak anlaşılmıştı) tiyatro turu sırasında kitap satışlarından gelir elde edeceğime dair anlaşmıştık,” diye devam ediyor.

“Anlaşmalar netti. Hugo baskı masraflarını karşılayacak ve gösterileri sırasında kitabı tanıtacaktı. Geliri 50/50 paylaşacaktık. Her gösterinin sonunda, kitabın tiyatro fuayesinde satıldığını duyuracaktı.”

“Aynı fuayede ben de bir kitap standı kurup, Scannedfootballphotos serisinden diğer kitapları da satacaktım,” diye devam ediyor.

“İlk tiyatro gecesinin sabahı, Hugo’nun bana bu konuda bizzat bilgi vermeden, Wessel Penning’den (Algemeen Dagblad gazetesi muhabiri, ed.) WhatsApp üzerinden Hugo’nun artık projede yer almadığını ve kitaplarımla artık hoş karşılanmayacağımı öğrendim.”

“Hugo’nun artık projede yer almamasının nedeni, çok geç başlaması ve bu yüzden oyununu mahvetmiş olmasıydı. İlk tiyatro gecesinden sonra yine projeye katılacağını söylemişti, ama bu hiç gerçekleşmedi.”

Sözlerine şöyle devam ediyor: “Hugo’ya, anlaşmalarına uymadığını ve bu nedenle serbest meslek sahibi olarak maddi sıkıntıya düşme tehlikesiyle karşı karşıya kaldığımı belirttim. Üç ay boyunca ücretsiz çalıştıktan sonra, bir anda doğrudan gelir elde etme umudum ortadan kalktı.”

“Ayrıca ona, küçük çocukları olan (2 ve 4 yaşında) bir aile olarak hayatımızı iki aylık tiyatro turnesine göre düzenlediğimizi de söyledim. Bu nedenle kız arkadaşım neredeyse tüm işlerini iptal etmek zorunda kalmıştı.”

“Hugo Borst durumumuzu hiç dikkate almadı, her şeyi sadece kendi bakış açısıyla ele aldı ve aşırı yorgun olduğu için benim ‘şanssız’ olduğumu söyledi,” diye devam ediyor mağdur.

“Hugo, bir tiyatro gecesini kaçırmamız karşılığında 500 € tazminat teklif etti, kitabın gelirlerine sadık kalmak istedi ve konuyu bu şekilde kapatmak istedi.”

“Bunu kabul etmedim çünkü tüm tiyatro gecelerini kaçırmanın yol açtığı zararın tutarı çok daha yüksek. Bir çözüme ulaşmak için ortaya çıkan durumu yüz yüze görüşmeyi bile önerdim. Ama o bunu istemedi. Onu ‘rahat bırakmam’ gerektiğini söyledi.”

Hesaba göre, Borst’tan tazminat bekleyen tek kişi o değil. “Ödeyeceği matbaacının faturasını da 6 hafta geçmesine rağmen hâlâ ödemedi. Matbaacı bunca zamandır peşinde ama o bu konuda da hiçbir şekilde haber vermiyor.”

“Arabuluculuk yapmak isteyen bir avukat da var ve Hugo’dan defalarca iletişime geçmesini istedi, ancak o da bir aydan fazladır buna yanıt vermiyor. Aslında, onun çevresinden dört profesyonel kişiyle, iki haftalık aralıklarla birer ya da iki kez, saygılı bir şekilde bu anlaşmazlıkta arabuluculuk yapıp yapmayacaklarını sordum,” diye sözlerini tamamlıyor.

ESPN ve SBS kanallarında sık sık televizyona çıkan Algemeen Dagblad gazetesi köşe yazarı, bu suçlamalara (henüz) yanıt vermedi.