Hüseyin Türkmen: Fenerbahçe maçında tüylerim diken diken oldu

Trabzonspor'un genç stoperi Hüseyin Türkmen, kendisini pes etmeyen biri olarak tanımlarken Fenerbahçe maçını unutamadığını belirtti.

'da savunmanın vazgeçilmez isimlerinden biri haline gelen Hüseyin Türkmen, Trabzonspor Dergisi'ne röportaj verdi. Trabzonspor altyapısına girebilmek için seçmelere yaylada hazırlandığını ve şu anda takımın mevcut teknik direktörü olan Ünal Karaman'ın kendisini altyapıya kazandırdığını anlattı.

"Vazgeçmeyen biriyim"

Hüseyin Türkmen, eksikliklerinin olduğunu, önünde gideceği uzun yol bulunduğunu vurgulayarak, "Daha çok eksikliklerim ve önümde gideceğim uzun yol var. Amacım gelişerek ilerlemek ve ne olursa olsun pes etmemek. Çok küçük yaşlardan itibaren kendime ilke edindiğim, 'Asla pes etme, yarın daha iyi olacak’ şeklinde bir yaşam mottom var. Bu nedenle kendimi pes etmeyen, vazgeçmeyen biri olarak tanımlayabilirim." ifadelerini kullandı.

"Kendimi Trabzonspor'a adadım"

"Trabzonspor benim hayallerim, ailem, hedefim." diyen Hüseyin Türkmen, "Trabzonspor, olabildiğince çok şey ifade ediyor. Kendimi tamamen Trabzonspor'a adadım. Bu nedenle hiçbir haberden etkilenmiyorum. Dönem dönem transfer haberleri olur. Taraftarı olduğum takımda oynuyorum. Bundan güzel bir şey olamaz. Hatalarımı ve eksikliklerimi ortadan kaldırıp, Trabzonspor formasını çok fazla giymek istiyorum. Sonrasında da dünyanın en iyi kulüplerinden birine transfer olmak istiyorum." şeklinde görüş belirtti.

İdolü Sergio Ramos

İdolünün Sergio Ramos olduğunu ve forma numarasını da bu nedenle dört olarak belirlediğini ifade eden genç futbolcu, takım arkadaşlarının da kendisine son günlerde "Ramos" diye seslenmeye başladığını kaydetti.

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Hüseyin Türkmen, taraftarların kendilerine verdiği desteğe değinerek, "Maçlarda bizler için muhteşem atmosfer oluşturuyorlar. Özellikle maçını unutamıyorum. Çıkış tüneline geldiğimizde tribünlerden gelen sesleri duyup, karşımda koreografiyi görünce tüylerim diken diken olmuştu. Hatta içimden, 'Bu maç kesinlikle bizim' demiştim." ifadesini kullandı.

"Avrupa hedefimiz var"

Ziraat Kupası'ndan talihsiz bir şekilde elendiklerini belirten stoper oyuncusu, "Bu, beni ve takım arkadaşlarımı çok üzdü ancak futbolda dün diye bir şey yok. Bu nedenle önümüze bakıyoruz. Avrupa kupalarına katılmak gibi bir hedefimiz var. Bu hedef doğrultusunda önümüzdeki tüm maçlardan galibiyete ayrılmayı istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Milli takım heyecan verici bir şey"

Hüseyin, altyapıda çok istemesine rağmen milli takıma hiç davet edilmediğini belirterek, "Şimdi A Milli Takım konuşulmaya başlandı. Bu oldukça heyecan verici bir şey. Kendimi ay-yıldızlı formaya yakın hissetmeye başladım. Nasıl bir asker ülkesini korumak için mücadele ediyorsa ben de davet edilirsem milli forma altında aynı hisleri taşıyacağım." ifadelerini kullandı.

"Yusuf ve Abdülkadir'in açtığı kapıdan biz girdik"

Altyapıdan yeni Hüseyinler beklenebileceğini de aktaran Hüseyin Türkmen, şunları kaydetti:

"Kadromuzda zaten önemli oyuncular var. Şimdi alttan gelecek diğer oyuncularla kadromuz tamamlanmayı bekliyor. Son dönemde Yusuf ve Abdülkadir'in açtığı kapıdan biz girdik. Diğer arkadaşlarımızın da bizi takip etmesi lazım. Dışarıdaki insanlar da altyapıdaki oyuncuların kalitesine inanıyor. Trabzonspor bu oyuncularla hedeflerine ulaşabilir. Biz bu yolda ilerliyoruz."