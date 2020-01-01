Hüseyin Çimşir: Trabzonspor'da çalışıyorsanız baskı her zaman var

Trabzonspor'un teknik direktörü, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında 5-0 kazandıkları BB Erzurumspor maçının ardından açıklamalarda bulundu

Ziraat Kupası çeyrek final ilk maçında , 'u 5-0 mağlup ederek rövanş maçı öncesi büyük bir avantaj elde etti.

Karşılaşmanın ardından bordo mavili ekibin teknik direktörü Hüseyin Çimşir açıklamalarda bulundu.

Çimşir "Oyun başlangıcımız 4-2-3-1 gibiydi. Paylaşım anlamında bazı sıkıntılar yaşadık ve 4-3-3'e döndük. Ardından özellikle golleri bulduktan sonra oyun biraz daha istediğimiz tarza döndü. Oyuncularımı tebrik ediyorum. İkinci maç öncesi büyük avantaj elde ettik. Şimdi bu maçı unutup lige döneceğiz. Trabzonspor'da çalışıyorsanız baskı her zaman var. Ama biz ne yaptığımızı, nereye gittiğimizi ve neyi hedeflediğimizi biliyoruz. Bir hayalimiz var ama adım adım gideceğiz" ifadelerini kullandı.

Daha fazla takım

Yeni transferlere de değinen Hüseyin Çimşir "Guilherme zaten ligi biliyordu, yabancılık çekmedi. En kısa sürede adaptasyonunu sağladı. Süre aldıkça daha iyi olacağını düşünüyorum. Messias, 'dan geldi. İlk kez ülke dışına çıkıyor. Biraz uyku problemleri var, onu çözmeye çalışıyoruz. Bir-iki hafta içinde onu da aramıza katarız diye düşünüyorum. Da Costa biraz daha hazır. O da en son maçını Aralık ayında oynamış. Hem maç hem antrenman eksikliği var. Onu da bu hafta içinde aramıza katabiliriz. 72 saat sonra maç oynadık. Tekrar cumartesi günü oynayacağız. İlk yarıda da buna alıştık. Oyuncu sayımız artınca onları ekonomik olarak kullanmaya başladık. Bu süreci iyi bir şekilde geçiriyoruz" şeklinde konuştu.