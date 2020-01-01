Hüseyin Çimşir, Trabzonspor ile resmen imzaladı

Bordo mavili ekip, Ünal Karaman sonrasında göreve gelen Hüseyin Çimşir'le yeni bir kontrat yaptı.

, Hüseyin Çimşir'le 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Ünal Karaman'la yollarını ayırdıktan sonra teknik direktörlük görevini Çimşir'e emanet eden bordo mavili ekip, gelecek sezon da yola 40 yaşındaki antrenörle devam edecek.

Kulüpten KAP'a yapılan bildirimde sözleşmenin detayları da paylaşıldı.

Trabzonspor'un açıklaması şu şekilde:

"Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü konusunda, Sayın Hüseyin Çimşir ile 1,5 yıllık anlaşma yapılmıştır.

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Yapılan anlaşmaya göre Teknik Direktöre;

2019-20 sezonu ikinci yarısı için 250.000.-TL,

2020-21 sezonu için 3.500.000.-TL ödenecektir."