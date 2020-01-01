Hüseyin Çimşir: Sörloth'un durumu ciddi görünmüyor

Bordo mavili ekibin teknik patronu Hüseyin Çimşir, Malatya deplasmanında sakatlanan Alexander Sörloth'la ilgili ilk bilgiyi verdi.

Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, deplasmanında sakatlanan Alexander Sörloth'un durumunun ciddi görünmediğini fakat net bilgiye MR'dan sonra ulaşacaklarını söyledi.

Bordo mavili ekip Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 3-1 yenerek Süper Lig'de liderlik koltuğuna otururken takımın Norveçli yıldızı Sörloth müsabakanın ilk yarısında sakatlandı ve oyuna devam edemedi.

Maçın ardından beIN Sports'un sorularını yanıtlayan Çimşir, "Sörloth’un biraz sancısı var, yarın daha net bir şeyler söyleyebiliriz. Şu an için ciddi bir şey görünmüyor ama yarın MR ve film çekilince daha net şeyler söyleyebiliriz." açıklamasını yaptı.

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"Hesaplaşma değil, hesap yapma vakti"

Camiaya birlik çağrısı yapan Çimşir sözlerinin devamında şunları söyledi:

"Maçı kazandığımız için mutluyuz. Lider pozisyondayız. Bundan sonrası daha zor. Rakipler artık daha farklı bakacaklar. Biz sezon sonuna kadar mücadelemize devam edeceğiz. İkinci yarıda maç başına aşağı yukarı 2,5 puan ortalamasıyla oynuyoruz. 8 maçta 23 gol atmışız, 8 tane de gol yemişiz. Performans anlamında yukarı doğru çıkıyoruz. Oyun bazen insanları tatmin etmeyebilir ama süreç zor bir süreç. Fedakarlığa ihtiyaç var.

Bizim artık hesap yapmamız lazım, hesaplaşma yapmamamız lazım. Hesaplaşmaları sezon sonuna bırakalım. Önce hesap kitap yapalım, sezonu nasıl şampiyon bitiririz ona bakalım. Sezon sonunda hesaplaşıp birbirimizi yeriz, sorun yok. Camiadaki her bireye ihtiyacımız var. Bizler de görüyoruz, okuyoruz, bu işler bu kadar kolay değil. Bizim bu dönemde desteğe ihtiyacımız var. Umarım sezonu en iyi şekilde arzu ettiğimiz yerde bitiririz.

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Her maçı kazanıp avantajlı duruma geçmek istiyoruz. Taraftarımıza ihtiyacımız var. Bizi Pazar günü karşısında o destekten mahrum bırakmasınlar. Coşkuyu hep beraber yaşayalım ve tadını çıkaralım."

"Şampiyonluk yolu dikensiz gül bahçesi değil"

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısına katılan Çimşir, bir basın mensubunun "Lider oldunuz, şampiyonlukla ilgili düşünceleriniz nedir?" sorusuna, "Tabii bu bir süreç, bu bir yolculuk, burası dikensiz gül bahçesi değil. Saha içinde ve dışında zorluklarla mücadele ediyoruz. Sezonun sonuna kadar bu mücadeleye devam edeceğiz." yanıtını verdi.

Trabzonspor ligin 26. haftasında Başakşehir'i konuk edecek.