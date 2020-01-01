Hüseyin Çimşir: "Şampiyonluğu sonuna kadar kovalayacağız"

Hüseyin Çimşir, Galatasaray karşısında aldıkları galibiyetin ardından oyuncularını tebrik etti.

Süper Lig'in 30. haftasında 'ı 3-1 mağlup ederek zirve yarışındaki iddiasını sürdüren 'da Teknik Direktör Hüseyin Çimşir maçın ardından açıklamalarda bulundu.

beIN Sports'a konuşan genç teknik adam oyuncularının performansını överken, "Galip geldiğimiz için bütün oyuncularımı tebrik ediyorum. Ciddi bir şekilde sahada bir duruş sergilediler. Oyunun başlangıcında önde baskı yapmayı istedik ve oyunu sol tarafa yıkmaya çalıştık. Birkaç tehlikeli atakları oldu. Rakip eksik kaldıktan sonra daha güvenli oynamamız gerekiyordu. Gereksiz bir şekilde uzun toplara döndük." dedi.

Şampiyonluk yarışında iki takımın kaldığına değinen Çimşir, şöyle devam etti: "İnsanların kaybedecek bir şeyleri olduğu zaman stresi olabilir. Önemli olan bu stresi yönetmek. Profesyonel insanlarız. Bugüne kadar bunlarla çok başa çıktık. Artık dört maçımız kaldı. Maç maç gideceğiz. Bu işi sonuna kadar kovalayacağımızın sözünü verebiliriz. Kalan dört hafta var. Bir maçta ne şampiyonluk kazanılıyor ne de kaybediliyor. Bu bir süreç. Camiamızın sağduyusuna ve desteğine ihtiyacımız var."