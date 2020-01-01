Hüseyin Çimşir: Rakibin direncini kıramadık

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, 2-2 berabere kaldıkları Antalyaspor maçının ardından konuştu.

Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Fraport TAV ile 2-2 berabere kalarak şampiyonluk yarışında yara alan 'un teknik direktörü Hüseyin Çimşir, oyunun belli bölümlerinde direncini kıramadıkları rakiplerini oyuna ortak ettiklerini söyledi.

Çimşir, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Fraport TAV Antalyaspor karşısında berabere kalmanın üzüntüsünü yaşadıklarını ifade etti.

Lige verilen aradan sonra sahalarında oynadıkları 2 müsabakanın oyun başlangıçları ve gidişatının istedikleri seviyede olmadığını belirten Çimşir, şunları kaydetti:

Daha fazla takım

"Rakibin orta sahadaki dirençli oyununa cevap veremedik. Zaman zaman sıkıntılar oldu. Penaltı ile geriye düştük, iki penaltı ile öne geçtik. Oyunun belli bölümlerinde rakibin direncini kıramadık, oyuna ortak ettik. Rakibi oyun dışına atamadık. 3 maç kaldı, en iyi şekilde bu maçları bitirip sonrasıyla alakalı hep beraber değerlendirme yaparız."