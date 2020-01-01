Hüseyin Çimşir: Oyuncularım adaleti kendileri sağlamaya çalıştı

'un 4-1 kazandığı maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Hüseyin Çimşir, ilk müsabakada kazandıkları avantajı bu maçta da sürdürdüklerini anlattı.

Erzurumspor karşısında yeni oyuncuların yer aldığını ifade eden Çimşir, "İlk maçın verdiği bir avantaj vardı ve bu maçta daha az süre almış yeni katılmış arkadaşlarımız vardı. Gençleri görmek açısından iyi bir maç olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Çimşir, galip gelmenin kendilerini mutlu ettiğini dile getirerek şöyle konuştu:

Daha fazla takım

"Galip gelerek turu atladık ancak ile alakalı maç maç gitmek istiyorum. Önümüzde maçı var o dönem geldiği zaman Fenerbahçe maçı ile ilgili görüşlerimi açıklarım. Sörloth iki maç ceza yedi ama onunla ilgili de çok fazla konuşmak istemiyorum. Tahrikten sonra yapılan hareket, hakemin vermediği faulden sonra oluşan bir pozisyon. Oyuncularımız hakemin vermediği adaleti kendileri saha içinde sağlamaya çalıştılar ama bu bize bazen pahalıya mal oluyor. Daha fazla bir şey söylemek istemiyorum."

Yeni transferler Messias, Da Costa ve Bilal Başacıkoğlu'nun ilk kez oynadığını, maç eksikleri olmasına rağmen iyi oynadıklarını söyledi.

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Mehmet Şimşek: "Trabzonspor karşısında iki enteresan maç oynadık"

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un teknik sorumlusu Mehmet Şimşek, iyi bir takıma karşı oynadıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Süper Lig'de şampiyonluğa oynayan bir takıma karşı mücadele ettik. Amacımız bugün galibiyet alarak kupayı sonlandırmaktı ama ama olmadı. Trabzonspor karşısında iki enteresan maç oynadık. Trabzonspor'a karşı ilk maçta iki golü de kendi kalemize attık. Bu maçta ilk gol de topu kaptırdık gol yedik ikinci golde geri pas verdik gol yedik. Yine de olsun. Kupada Erzurumspor'u buraya kadar getirdik ve iyi temsil ettiğimiz düşünüyorum."