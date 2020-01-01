Hüseyin Çimşir: Nwakaeme'nin durumunun ciddi olduğunu sanmıyorum

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, Sivasspor galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu.

, Süper Lig'in 22. haftasında Demir Grup 'u 2-1 mağlup ederek maç eksiğine rağmen zirveye yerleşti.

Bordo mavililerin teknik direktörü Hüseyin Çimşir maç sonu yaptığı açıklamada karşılaşmanın büyük bölümünde topa sahip olan taraf olduklarını belirterek, "Oyunun başlangıcı ve 60-70 dakikası kontrolü bizdeydi. İkinci yarının başında yakaladığımız pozisyonlar vardı. Farkı artırabilseydik daha da iyi olabilirdi. 2-0 olunca rakip oyunun içinde kalmaya çalıştı. Biz de skoru korumak için geri çekilmek zorunda kaldık. Uzaktan şutlar dışında çok fazla pozisyon vermedik. Kazandığımız için mutluyuz" şeklinde konuştu.

Çimşir, 35. dakikada sakatlanarak oyundan çıkan Anthony Nwakaeme hakkında ise "Nwakaeme'nin adalesiyle ilgili bir şikayeti var ama derecesini bilemiyorum. Yarın bir dinlensin, durumunu değerlendireceğiz. Çok ciddi bir şey olduğunu sanmıyorum" ifadelerini kullandı.