Hüseyin Çimşir: Hayalimiz hak edilmiş kupaları mavi gökyüzüne kaldırmak

Trabzonspor'un Fenerbahçe'yi sahasında 2-1 mağlup ettiği maçın sonunda Hüseyin Çimşir şampiyonluk hedefleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, 'yi 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Maçı değerlendiren Çimşir, "Kazandığımız için mutluyuz. Biz de sahanın kenarında maçı yaşıyoruz. Zaman zaman agresif tavırlar sergileyebiliyoruz. Kazandığımız için mutluyuz. Erken geriye düşmek, beklediğimiz senaryo değildi. Sonra 2-1 öne geçtik. Biz farkı artırabilirdik, yiyebilirdik" dedi.

Tek hedefin şampiyonluk olduğunu belirten Çimşir, "Hedefimiz, hayalimiz var. İnşallah hayalimiz, hak edilmiş kupaları mavi gökyüzüne kaldırmak. Bu hayalimizden vazgeçmeyeceğiz. Bir adım daha attık, bir adım daha yaklaştık" ifadelerini kullandı.

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Fenerbahçe'nin hakem performansına tepki göstermesine de değinen Çimşir, "Biz de hakemden çok memnun değiliz. Maç 1-0'ken bize verilmeyen bir penaltı var, hakem bütün takdir haklarını Fenerbahçe lehine kullandı. Kartlarda, faullerde adil bir yönetim gösterdiğini düşünmüyorum" diye konuştu.