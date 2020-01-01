Hüseyin Çimşir: 10 kişiyle oynanması gereken futbolu oynadık

Hüseyin Çimşir, Göztepe karşısında aldıkları galibiyetin ardından yaptığı açıklamalarda sergiledikleri mücadeleden memnun olduğunu söyledi.

Süper Lig'in 27. haftasında 'yi 3-1'lik skorla mağlup eden 'da Teknik Direktör Hüseyin Çimşir, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Oyuncuların verdikleri görevleri yerine getirdiğini aktaran Çimşir, "Uzun, 3 ay bir aradan sonra oynanan futbol bence gayet olumluydu. Oyunu 2'ye ayırmak gerekiyor. 11-11 olan ve 11'e 10 olan olarak. Bence ikisini de takım halinde iyi oynadığımızı düşünüyorum. 11-11 olan bölümde skoru daha çok artırabilirdik. Daha rahat kendimize avantaj sağlayabilirdik. Sonrasında eksik kalmamıza rağmen arkadaşların ortaya koyduğu çok büyük bir mücadele var. 10 kişi nasıl, ne şekilde oynanır onu da bence gayet yerinde ve başarılı şekilde uyguladığımızı düşünüyorum." dedi.

Hüseyin Çimşir, hakem kararlarını da eleştirirken, "Kazanmış bir takımın teknik direktörü olarak hakemlerin biraz daha dikkat etmeleri gerektiğini düşünüyorum. Ortada emek, mücadele var. Verdikleri kararlarda daha sağlıklı ve sağduyulu olurlarsa sevinirim." ifadelerini kullandı.