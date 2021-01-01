Huesca 1-2 Real Madrid | Sergio Ramos yoksa Raphael Varane var

Real Madrid, sadece 17 oyuncuyla gidebildiği Huesca deplasmanında ecel terleri döktü ama stoperi Raphael Varane sayesinde üç puanı cebine koydu.

La Liga'da Real Madrid, deplasmanda Huesca ile karşılaştı.

Eksik oyuncuları nedeniyle Huesca deplasmanı için kadrosuna 17 futbolcu alabilen Zinedine Zidane, zorlu maçta adeta ecel terleri döktü.

Mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona erdi.

Ligin son sırasında yer alan Huesca, 48. dakikada Javier Galan ile öne geçti.

Real Madrid Huesca'ya 55. dakikada, bu sezon ilk golünü atan Raphael Varane ile cevap verdi. Varene, Real Madrid formasıyla oynadığı son 44 maçta gol atamamıştı. Başarılı stoper en son, geçen sene Ocak ayında Real Zaragoza ile oynanan kupa maçında fileleri havalandırmıştı.

Gol hasretini dindiren Fransız stoper, adeta hızını alamadı ve 84. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak maçın skorunu belirledi: 2-1.

Puan almayı son anlarda yediği golle kaçıran Huesca'nın maçta iki topu direkten döndü.

Real Madrid bu sonuçla 43 puana yükseldi ve lider Atetico'nun yedi puan gerisinde ikinci sıradaki yerini korudu. Eflatun-beyazlılar hafta içinde Getafe ile karşılaşacak.

16 puanda kalan Huesca ise Sevilla deplasmanına gidecek.

Öte yandan aynı saatte başlayan diğer maçta Levante ile Granada 2-2 berabere kaldı. Granada'ya bir puanı getiren golü son dakikada eski Fenerbahçeli Roberto Soldado kaydetti.