Boga: Hudson-Odoi Chelsea'den ayrılsa bile zirveye çıkacak

Jeremie Boga, Callum Hudson-Odoi'nin kariyerinin bu yaz Chelsea'den ayrılması halinde bile çok parlak olacağından şüphesi olmadığını söyledi.

Yakın geçmişte Futbol Akademisi'nin en yetenekli gençlerinden biri olarak gösterilen orta saha oyuncusu Jeremie Boga, ilk 11'de forma giymek istediği için geçen yaz Chelsea'den ayrılarak İtalyan kulübü 'ya imza atmıştı.

Şimdilerde ise Chelsea gençleri arasında dikkatleri en çok Hudson-Odoi çekiyor. 18 yaşındaki kanat oyuncusu bu sezon Chelsea'de 19 resmi maça çıktı. Hodson-Odoi, İngiltere'nin Çekya ile oynadığı karşılaşmada milli formayı sırtına geçirdi.

Boga, Chelsea'nin Hudson-Odoi'ye daha fazla fırsat vermesi halinde bu futbolcunun takımda kalıcı olacağı görüşünde, ancak Chelsea'den ayrılsa dahi gelecekte zirveye çıkacağını düşünüyor.

Goal'e konuşan Boga, "Chelsea'de devam edip etmemesi, Callum için kolay bir karar olmayacak. Ancak herkesin kendine göre bir fikri var. Milli formayı giymesi, onun Chelsea'de daha fazla şans bulmasına yardımcı olabilir. Onunla sezon öncesi tanışmış ve maç görüntülerini görmüştüm. Çok yetenekli olduğunun farkına o an varmıştım. Hak ettiği fırsatı buluyor, belki daha fazlasını da bulur" diye konuştu.

Hudson-Odoi'ye sabırlı olması yönünde tavsiyede bulunan Boga, "Bu şekilde oynamaya devam edip gelecek fırsatları beklemeli. Bir keresinde U-12 maçında onu seyretmiştim. Sahadaki tüm futbolculardan daha büyük görünüyordu. Hareketleriyle, çalımlarıyla yeteneğini fark ettiriyordu. O çocuğun ileride bir yıldız olacağını o zamanlar konuşuyorduk" ifadelerini kullandı.

Chelsea'den ayrılığı hakkında da konuşan Boga, "Benim için Chelsea'de ayrılmak için harika bir zamandı. Chelsea'de mutsuz değildim ama kariyerim açısından doğru bir zamanlamaydı. Kendim için doğru bir proje buldum. Sassuolo'yu seçmemde teknik direktörün de rolü oldu. İmza atmadan önce onunla defalarca konuştum. 3 ayrı kulüpte kiralık olarak forma giymiştim. Kiralanmak kötü bir şey değil ancak asla tam anlamıyla projenin bir parçası olamıyorsunuz. Bir kulübe bonservisinizle imza atmanız çok daha farklı. Şimdi takımımın gerçek bir parçası gibi hissediyorum" dedi.

Bu sezon Sassuolo ile 15 maça çıkan Boga, takımının , , ve ile oynadığı maçlarda da görev aldı.